Una dintre cele mai talentate luptătoare de MMA a murit la 18 ani

Victoria Lee, una dintre cele mai promițătoare noi vedete din MMA (arte marțiale mixte), a murit la doar 18 ani, a transmis familia.

„A plecat prea devreme și familia noastră a fost complet devastată”, a anunțat sora ei, Angela, într-o postare pe Instagram, potrivit CNN „Ne e dor de ea. Mai mult decât orice pe lumea asta. Familia noastră nu va mai fi niciodată la fel. Viața nu va fi niciodată la fel.”

Lee s-a născut și a crescut în Hawaii și a avut o ascensiune rapidă în MMA. A câștigat meciuri importante în scurta sa carieră, cel mai recent împotriva Victoria Souza. Anul trecut a pus sportul pe locul doi pentru că și-a dorit să termine liceul.

În postarea de pe Instagram, Angela a spus că sora ei a murit pe 26 decembrie, dar nu a spus care a fost cauza.

Victoria Lee FOTO: Instagram

„Ne este atât de dor de tine, surioară. Mai mult decât ți-ai putea imagina vreodată. Suntem cu toții distruși”, a adăugat Angela.

Lee provine dintr-o familie cu tradiție în sport – sora și fratele ei, Christian, sunt ambii campioni mondiali de MMA. „The Prodigy”, așa cum era cunoscută Victoria, a spus anterior pentru MMA Fighting că frații ei au fost cea mai mare inspirație pentru ea.

ONE Championship, în care a activat Lee, a transmis un comunicat în care se spune că toată lumea este devastată de această veste.

„Am inima zdrobită. Am cunoscut-o prima dată pe Victoria când avea 11 ani. Am văzut-o înflorind de-a lungul anilor ca sportiv de arte marțiale și ca om”, a spus președintele și CEO-ul ONE Championship, Chatri Sityodtong.

Editor : D.C.