Tudor Chirilă, amenințat cu moartea: „Adepții domnului Georgescu nu suportă alte opinii. Am să spun mereu ce cred”

Actorul și cântărețul Tudor Chirilă a transmis marți seară că primește numeroase amenințări și înjurături pentru opiniile pe care le expune în spațiul public. Artistul a postat pe pagina de Facebook și o imagine cu un mesaj în care era amenințat cu moartea de o persoană, părinte a trei copii, pentru că i-a „hăituit pe legionari”.

„Și inboxul meu e plin de înjurături suburbane. Ăștia sunt dintre (unii) adepții domnului Georgescu care nu suportă alte opinii și ăsta e rezultatul manipulărilor din social media și al zecilor de ani în care televiziunile de penali au promovat discursul urii. Am să spun mereu ce cred, indiferent de câte amenințări și injurii primesc (mă doare-n cot) și sper că mai există o lege care să protejeze opinia și cetățeanul indiferent de opțiunile lui. Implicarea mea civică nu mi-a adus niciun avantaj, dimpotrivă, dar niciodată nu am amenințat cu moartea pe cineva și nici nu am folosit limbaj cu conținut explicit la adresa vreunui politician sau al familiei lui. Genul ăsta de comentarii îmi întăresc convingerea că există un curent extremist în logica căruia argumentele se prăbușesc. Și toate astea pentru un individ bine ancorat în SISTEM și în numele lui Dumnezeu,” este mesajul postat de artist pe pagina de Facebook.

Editor : A.P.