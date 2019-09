Un copil de 11 ani a murit după ce s-a înţepat într-un cui. Mama nu l-ar fi dus la vaccinarea antitetanos

Un copil în vârstă de 11 ani, din localitatea suceveană Ciprian Porumbescu, a murit în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava, după ce, în timp ce se afla la joacă s-a înţepat într-un cui, iar mama acestuia nu l-ar fi dus imediat la doctor pentru vaccin antitetanos.



Potrivit medicului de familie Ioana Cîşlariu, copilul a ajuns la cabinet pe 26 august pentru că nu se simţea bine, a fost trimis la spital cu suspiciuni de afecţiuni la căile respiratorii superioare. De la spital a fost trimis acasă, iar a doua zi medicul a fost chemat la domiciliul pacientului, pentru că starea lui nu ar fi fost bună. Medicul de familie l-a văzut şi a recomandat trimiterea cu ambulanţa la spital, ceea ce s-a şi întâmplat.



Totodată, Cîşlariu a spus că mama nu s-a prezentat cu copilul, anterior acestui episod, pentru a fi consultat în legătură cu vreo înţepătură în cui la picior, informează Agerpres.



Medicul de familie a precizat că acestui copil îi fuseseră administrate dozele de vaccin antitetanos conform calendarului epidemiologic şi că acest lucru a fost verificat de inspectorii DSP Suceava.



''A venit la dispensar cu mama (...) Am crezut că este o laringită, o afecţiune respiratorie (...) L-am trimis la ORL, l-au văzut şi a fost trimis acasă (...) A doua zi i s-a făcut rău şi am fost chemată la domiciliu. Când am ajuns acolo era mai bine, putea să respire (...) Totuşi, le-am spus să cheme salvarea (...) El este vaccinat conform programului de vaccinare (...) Nu a venit la cabinet când s-a înţepat'', a declarat pentru Agerpres medicul de familie.



Starea copilului la spital s-a agravat, iar pe 30 august a decedat în urma infecţiei cu tetanos.



Directorul medical al SJU Suceava, Mircea Macovei, a declarat presei că mama copilului nu ar fi spus medicilor că fiul ei s-a înţepat într-un cui şi că nu poate fi vorba despre neglijenţă din partea medicilor.



"Mama nu a declarat niciodată, nici nu a ştiut de înţepătura pacientului din talpă (...) Pacientul nu a fost vaccinat (n.r.- când s-a rănit) (...) Când a ajuns la spital, în zece ore noi am avut acel vaccin. A fost vaccinat în spital. Înţepătura din talpă era veche, nu a fost declarată niciodată, el a venit pentru altceva. Avea probleme respiratorii. El trebuia să fie vaccinat antitetanos la momentul înţepăturii sau cel târziu în 24 de ore. Evenimentul este nefericit (...) Trebuie să conştientizăm, dacă ne tăiem mergem la spital sau la medicul de familie. Eu consider că nu a fost vorba despre o neglijenţă a medicilor", a spus Macovei.



Directorul DSP Suceava, Liliana Grădinariu, a declarat pentru Agerpres că nimeni nu a depus vreo reclamaţie în acest caz, dar instituţia s-a sesizat, fiind vorba despre tetanos, iar inspectorii epidemiologi s-au deplasat la cabinetul medical de la Ciprian Porumbescu pentru a verifica fişele de vaccinare şi au constatat că erau făcute vaccinurile conform programărilor.



''Nu a depus nimeni nicio sesizare. Nici nu are ce sesiza atâta vreme cât ea (n.r.-mama copilului) recunoaşte că nu a informat atunci când a fost înţepat copilul (...) Ea nu a spus nimănui atunci când s-a întâmplat (...) Femeia a declarat peste tot că ea nu a spus şi că nu are ce reproşa (...) Vaccinarea ca să fie eficientă trebuie făcută în primele ore (...) Dacă ajungi după o săptămână la spital, spitalul nu mai avea ce să vaccineze în clipa aia (...) S-a dus (n.r.- medicul epidemiolog la cabinetul medicului de familie) din cauza diagnosticului infecţiei cu tetanos (...) Instituţia trebuie să se ducă să verifice (...) Ea a declarat peste tot că nu a spus de înţepătura în cui'', a mai precizat directorul DSP Suceava.

