Un elev de 8 ani ar fi fost tras de urechi și legat cu bandă scotch de scaun de învățătoare. Reacția IȘJ Bistrița-Năsăud

Acuzații grave la o școală din Bistrița. Un elev de 8 ani ar fi fost legat cu bandă scotch de scaun chiar de învățătoarea lui. Dascălul, scrie Bistrițeanul.ro, s-ar fi enervat pe copil pentru că se tot ridica în picioare, dar și pentru că a aruncat cu o bucată de plastilină după o colegă. În plus, spune mama elevului, copilul ar fi fost și tras de urechi de învățătoare: "Avea urechile roșii și umflate". Cazul a ajuns în atenția IȘJ Bistrița-Năsăud, care a luat deja primele măsuri.

Incidentul, scrie sursa citată, ar fi avut loc vineri, la Liceul cu Program Sportiv Bistrița.

"Vineri am dus băiețelul la școală, iar la 12:00 am mers după el și l-am așteptat la poartă. Avea urechile roșii și umflate și mi-a spus că l-a tras de urechi învățătoarea. Am mers să vorbesc cu învățătoarea și mi-a spus că s-a enervat, după ce băiețelul a aruncat cu o bucățică de plastilină după o colegă. Acasă mi-a spus că l-a legat cu bandă scotch de scaun, pentru că se tot ridica în picioare”, a povestit, pentru Bistrițeanul.ro, mama copilului.

Deși în fața mamei învățătoarea și-ar fi recunoscut fapta, chemată în biroul directorului, femeia ar fi negat totul. Elevul în cauză ar suferi de ADHD, o tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate, scrie sursa citată. Incidentul nu ar fi singular, acuză părinții. De la începutul anului școlar, mai mulți elevi din clasă ar fi fost trași de urechi, la propriu, de doamna învățătoare.

Cazul a ajuns la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, care a anunțat primele măsuri:

"Doamna va fi în concediu fără plată până se stabilește exact ce a fost acolo. O să vină un înlocuitor. E neplăcut pentru toată lumea, doamna nu o să mai fie la clasă”, a transmis Cristian Nicula, inspector școlar general la IȘJ Bistrița-Năsăud.

Potrivit IȘJ Bistrița-Năsăud, învățătoarea lucrează în sistem de peste 10 ani, iar anul acesta ar fi obținut a doua cea mai mare medie din județ la examenul de Titularizare.

