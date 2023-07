Un nevăzător refuzat din cauza câinelui-ghid a dat în judecată o companie de car sharing. Instanța i-a dat dreptate

Un bărbat nevăzător din Cluj-Napoca a dat în judecată o companie de car sharing, după ce doi șoferi l-au refuzat cu câinele-ghid în mașină. Vineri, Tribunalul București i-a dat câștig de cauză bărbatului și a dispus ca firma reclamată să-i plătească acestuia, ca daune morale, 10.000 de lei, scrie Actual de Cluj. În urmă cu 2 ani, același bărbat nu a fost lăsat să intre cu câinele-ghid într-un supermarket din Cluj-Napoca. Lanțul de magazine a fost, ulterior, amendat cu 5.000 de lei pentru discriminare.

Incidentul a avut loc vara trecută. Bărbatul nevăzător se afla în București, când a apelat la serviciile unei companii de car sharing.

"Anul trecut am fost la București, în 9 iulie. Înainte cu o zi am plecat din Herăstrău cu *** și cine era nu a vrut să mă ia cu câinele decât dacă vine în portbagaj. Am acceptat pentru că era o mașină combi. A doua zi, când am făcut comanda, eram pregătit. Am coborât din bloc, a venit primul ***, m-a văzut cu câinele și a trecut în față. A oprit mai în față și, când s-a dus la el fratele meu, a spus că a anulat comanda că ne aștepta demult", a povestit, pentru sursa citată, Vasile Cristea.

A urmat apoi o nouă comandă la firma de car sharing.

"La al doilea șofer am spus 'Mergeți voi cu bagajele și eu rămân în spate cu câinele'. Au urcat bagajele, șoferul zice: 'Ăsta e câine mare, îmi face mașina varză'.'E câine-ghid', i-am răspuns. 'Nu mă interesează, eu nu sunt sclavul dumneavoastră. Eu iau pe cine vreau!', mi-a spus. Am dat bagajele jos. Lângă noi era un bărbat în scaun rulant cu soția și au zis și ei că pățesc la fel și că, dacă e nevoie de martori, vin la proces", a povestit bărbatul pentru jurnaliștii de la Actual de Cluj.

Abia la a treia comandă, bărbatul nevăzător a fost acceptat cu câinele-ghid în mașină.

"Șoferul a acceptat pentru că și mama lui e în scaun rulant și a spus că și ea pățește la fel. Zice: 'Eu știu ce înseamnă asta, că și mama a pățit' și ne-a dus la destinație", a mai spus Vasile Cristea.

Indignat de atitudinea celor doi șoferi bucureșteni, bărbatul a dat compania de car sharing în judecată. Vineri, Tribunalul București i-a dat câștig de cauză.

"Obligă pârâtele la plata către reclamant a sumei de 10.000 lei. Obligă pârâtele la plata către reclamantă a sumei de 6.069 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Soluţie pusă la dispoziţia părţilor azi, 21.07.2023, prin mijlocirea grefei", se arată în soluția pe scurt dată de Tribunalul București.

Nu este prima dată când Vasile Cristea se lovește de refuzuri când vine vorba de câinele său ghid. În februarie 2021, bărbatul nu a fost lăsat să intre alături de câinele-ghid într-un supermarket din Cluj-Napoca. Un an mai târziu, Consiliul Național de Combatere a Discriminării a amendat lanțul de magazine cu 5.000 de lei pe motiv de discriminare.

Potrivit Legii 448, articolul 64, aliniatul 5, "Câinele-ghid care însoțește persoana cu handicap grav are acces liber și gratuit în toate locurile publice și în mijloacele de transport."

Editor : Izabela Zaharia