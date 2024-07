Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a declarat, joi, la Interviurile Digi24.ro că „urșii cerșetori”, pe care-i întâlnim pe marginea Transfăgărășanului, vor fi relocați în sanctuarul de la Zărnești. De asemenea, oficalul a declarat că legea va fi modificată pentru a permite jandarmilor să sancționeze turiștii care hrănesc urșii.

Mircea Fechet: Eu cred că ceea ce se întâmplă pe Transfăgărășan și în alte zone similare, nu face cinste României. Cu alte cuvinte, eu cred că România poate fi o destinație turistică din multe alte motive, mult mai importante decât fotografiile cu urșii de pe Transfăgărășan. Nu ajută nici țara noastră, nu ajută nici turiștii, pentru că am văzut nu de mult un caz, în care o doamnă aproape era să fie omorâtă de un urs pe Transfăgărășan. Dar mai mult decât atât, nu ajută în niciun fel specia de urs brun, care e o specie pe care noi, ca țară, avem datoria să o gestionăm

Alexandru Rotaru: Ce se va întâmpla de acum încolo?

Mircea Fechet: Acei urși cerșetori, ursul cerșetor e o ca o categorie specifică a a urșilor, din păcate, își învață și pui să facă același lucru. Și să nu vă fi de mirare când ursoaica pe care am văzut-o eu acum o săptămână, când am trecut pe acolo cu trei pui, va fi în situația în care atât ea, cât și pui o dată crescuți, să fie tot urși cerșetori.



Din acest motiv schimbăm legea și dăm dreptul jandarmeriei, care e acolo tot timpul, să amendeze turiștii care hrănesc urșii, pentru că un urs hrănit este un urs condamnat la moarte. Un urs care primește o felie de pizza aruncată prin geamul unei mașini, nu va mai merge niciodată în pădure să caute fragi sau mure pentru a se hrăni, pentru că e mai ușor să stai să cerșești la marginea drumului. Da, un urs hrănit este un urs condamnat la moarte. Asta trebuie să înțeleagă turiștii, fie că sunt turiști români sau turiști străini. Vom semnaliza acest lucru. Am discutat deja cu cei de la CNAIR să instalăm niște panouri prin care să avertizăm turiștii că hrănirea urșilor este ilegală, că hrănirea urșilor dăunează profund acestei specii și că nu ajută pe nimeni. Vom instala niște puncte de monitorizare video prin care să putem să-i sancționăm pe cei care încalcă legea.



Oficialul a mai adăugat: Am discutat cu administratorii sanctuarului de urși de la Zărnești pentru a primi o parte, sper eu, cât mai însemnată din acei urși. Am dispus colegilor de la Direcția Silvică Argeș, cei care sunt administratorii unui unui ocol de vânătoare din zonă de acolo, relocarea acelor exemplare. Câte exemplare, nu știu. Urmează să vedem. Unii zic că sunt 20, alții că zic că sunt 30. Eu personal am văzut doar doi, fără să număr și puii atunci când am trecut pe Transfăgărășan, dar asta urmează să vedem. Le-am spus să începem să avem săptămâna viitoare actele pregătite pentru primul exemplar, pentru că e o documentație întreagă care trebuie făcută cum e și firesc.