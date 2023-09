VIDEO Anchetă în Constanța după ce zeci de șoferi s-au trezit cu anvelopele de la mașini tăiate. Făptașul a fost surprins de camere

Alertă la Constanța după ce, pe mai multe străzi din oraș, zeci de mașini au fost vandalizate de un necunoscut. Un tânăr este căutat de polițiști, mai ales că a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă în timp ce tăia cauciurile mașinilor parcate.

-Am fost sunată de vecini, să ies că am cauciucurile de la mașină tăiate. Am crezut că sunt doar ale mele, când am ieșit am văzut că erau toți vecinii de pe stradă, toate mașinile erau pe cric, erau pe... Nu știu să vă spun, toată strada de la un capăt în altul, plus străzile adiacente.

-Cui i-a spart cauciucul?

-Soțului.

-Și mai este cineva în această situație?

-Da. Vecinul de lângă mine, nepotul, vecinul de aici, deci cam toată strada.

Nu au scăpat nici măcar cei care se aflau în vizită la prieteni.

-Am venit la prietenul meu aseară, în jur de ora 10 și în jur de 12 noaptea am plecat. Deci cam asta a fost perioada în care s-a întâmplat.

Cei mai mulți proprietari si-au schimbat deja cauciucurile și așteaptă ca poliția să descopere făptașul.

Editor : A.P.