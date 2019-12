VIDEO. Doi tineri au fost bătuți după ce ar fi intrat cu ATV-urile pe terenul familiei viceprimarului din Arieșeni

Scandal cu bâte și amenințări în prima zi de Crăciun, în Arieșeni, județul Alba. Doi tineri acuză că au fost atacați cu bâte de viceprimar și fratele acestuia, pentru că ar fi intrat pe terenul lor cu ATV-urile. Tinerii, însoțiți de iubitele lor, spun că nu au știut că se află pe o proprietate privată.

Pe filmarea postată de una dintre victime pe Instagram, apare unul dintre agresori cu o bâtă în mână în timp ce lovește ATV-ul și aruncă cu parul spre cel care îl filma, strigând: „Terenul meu”.

„Nu vorbim aici despre oameni, vorbim despre viceprimarul Arieșeniului, cel ce sta in mașina și îmi calca telefonul atunci când coboară sa îl lovească pe fratele meu după ce fratele lui mi -a dat in cap pentru ca am avut tupeul de a scoate telefonul și filma cum dansul sparge ATV-urile, blonduțul din imagine este una din încă 5 persoane apărute in altercație fiind la fel de revoltat și pregătit sa atace. Tin sa menționez atât, sechestrare, amenințare cu moartea, lovituri multiple la cap având scris pe foaie eu personal (fractura parietala in urma atacului) tentativa de omor (6-7 oameni navala peste fratele meu lovindu-l puternic in zona capului, cervical +tâmple, desigur viceprimarul nu lispsea cu picioarele și pumnii ) și cel mai important, motivul fiind tentativa de viol, pentru ca alt motiv de a leșina iubiți unor fete și a începe sa le tragi de geci spunându-le ca nu pleacă nicăieri și amenințându-le cu moartea nu văd logic, te poți crede cine vrei dar nu uita ca ești un om!”

