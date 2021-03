VIDEO. Sindicaliștii de la metrou au sărbătorit încheierea protestului pe peron, cu aplauze și urale

Sindicaliștii Metrorex au sărbătorit încheierea protestului spontan de la metrou chiar pe peron, la stația Piața Unirii. Unul dintre sindicaliști a avut un discurs în fața celor prezenți, prin care i-a anunțat care au fost rezultatele discuțiilor de vineri, de la Prefectura Capitalei, acolo unde a avut loc o întâlnire de dialog social cu reprezentanții sindicali, USLM și CNSLR Frăția, conducerea Metrorex și reprezentanții lucrătorilor din subteran. Oamenii au aplaudat și au scandat.

Protestul de la metrou s-a încheiat, astfel că salariaţii Metrorex vor elibera liniile de tren. Circulația, însă, va fi reluată sâmbătă dimineața. Sindicalistul USLM, Marian Artimon, a declarat la ieșirea de la discuții, că trebuie făcute verificări şi nu are rost, pentru o jumătate de oră, să fie scoase trenurile şi să se consume energie.

"Este regretabil că a trebuit ca salariaţii metroului să facă o formă de protest de un asemenea nivel ca să putem să regăsim în cadrul ministerului şi Metrorex o formă de dialog social care ar fi cea normală(...) Vom merge la Piaţa Unirii, vom anunţa salariaţii de ceea ce am obţinut aici şi imediat vom elibera... Nu cred că se va mai relua circulaţie (vineri n.r) pentru că trebuie verificări, nu are rost pentru o jumătate de oră să scot trenurile de metrou, să am consum de energie degeaba", a spus sindicalistul.

Citește și: Imagini din subteran. După ce au blocat Capitala, sute de angajați de la metrou au protestat pe șine

Protestul spontan de la metrou a început încă de vineri dimineață. Peste 250.000 de călători din Capitală au rămas fără transport, după ce sindicaliştii din Metrorex au decis să intre în grevă.

Editor : Alexandra Andronie