Zile libere de Paște 2024: Cât timp durează minivacanța cu ocazia Învierii

Paștele ortodox 2024, sărbătoare care comemorează Învierea lui Iisus Hristos, considerat Fiul lui Dumnezeu în religiile creștine, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare, pică duminică, pe 5 mai. În acest an, românii vor avea o minivacanță de șase zile, între 1 mai, de Ziua Muncii, și a doua zi de Paște, pe 6 mai.

Minivacanța de Paște 2024 durează 6 zile

Paștele ortodox este o sărbătoare cu dată variabilă, nu cu dată fixă, iar de la an la an ziua în care pică variază cu aproximativ două săptămâni. În acest an, Paștele ortodox pică pe data de 5 mai, în aceeași săptămână cu 1 Mai, zi liberă de la stat. Astfel, Guvernul a decis ca bugetarii să aibă liber și în 2 mai, pentru a se face punte cu Paștele ortodox.

În total, românii se vor bucura de șase zile libere în prima minivacanță din acest an, începând cu 1 mai, de Ziua Muncii, până pe 6 mai, când e sărbătorită a doua zi de Paște.

Vacanța de Paște 2024 pentru elevi

Potrivit Ministerului Educației, elevii vor avea vacanța de Paște în perioada 27 aprilie - 7 mai.

În acest an, elevii vor avea 10 zile libere în vacanța de Paște. Aceștia se vor întoarce la școală pe data de 8 mai, pentru modulul 5 al acestui an școlar, care va avea o durată de aproximativ o lună și jumătate, până pe 22 iunie, când copiii vor intra în vacanța de vară.

Zile libere 2024 pentru bugetari

În anul 2024, românii vor avea 20 de zile libere nelucrătoare, însă doar 13 zile vor fi în cursul săptămânii, restul fiind în zile de sâmbătă sau duminică

Din acest an au mai rămas zile libere pe: 1 mai (miercuri - Ziua Muncii), 3 mai (Vinerea Mare), 6 mai (luni - a doua zi de Paşte), 24 iunie (luni - a doua zi de Rusalii), 15 august (joi - Sfânta Maria), 25 şi 26 decembrie (miercuri şi joi - prima şi a doua zi de Crăciun).

La acestea se adaugă 2 mai (joi), 16 august (vineri) şi 27 decembrie (vineri), zile libere pentru care Guvernul a decis să se facă „punte” şi să fie recuperate prin prelungirea programului de lucru.

Celelalte sărbători legale rămase din acest an, 5 mai (prima zi de Paşte ortodox), 1 iunie (Ziua copilului), 23 iunie (prima zi de Rusalii), 30 noiembrie (Sfântul Andrei) şi 1 decembrie (Ziua Naţională a României) cad, în 2024, în zile de sâmbătă sau duminică.

Câte zile libere au europenii în 2024

România: 20 de zile

Austria: 13 zile

Grecia: 12 zile

Polonia: 11 zile

Finlanda: 10 zile

