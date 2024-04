Mituri despre AI

În jurul inteligenței artificiale există numeroase mituri și concepții greșite, care pot duce la o înțelegere eronată a capabilităților și impactului său asupra societății. AI actuală este departe de a avea conștiență sau intenții proprii.

Tehnologiile AI funcționează în limitele setate de creatorii și operatorii lor, executând sarcini specifice pentru care au fost programate. Iată câteva dintre cele mai comune mituri despre influența negativă a AI in rubrica Viitorul e Aici.

Una dintre cele mai intalnite intrebari este legata de locurile de munca?

1. Este adevărat că AI va elimina toate locurile de muncă?



Ei bine, da si nu. AI poate automatiza anumite sarcini, în special pe cele repetitive și bazate pe reguli, dar in acelasi timp va creea și noi oportunități de muncă in domenii de activitate noi. Lucrul cu AI va genera nevoia unor competențe umane noi. In plus, cei care acum se ocupa de sarcini repetitive si plictisitoare vor avea sansa sa schimbe acest mod de viata. E adevarat, statele, guvernele si organizatiile vor trebui sa se implice, sa creeze programe de reconversie, insa totul va fi spre binele omenirii.



2. Poate AI să opereze complet independent de oameni? Iar raspunsul este nu, cel puțin nu încă. AI poate opera în anumite limite fără intervenția umană imediată, dar autonomia sa este definită de parametrii și scopurile stabilite de creatorii săi. AI-ul avansat poate lua decizii în cadrul acestor limite, dar nu este complet independent

3. Legat de creativitate, vedem deja pe rețele sociale imagini create de inteligența artificială. Poate fi creativ un astfel de soft? Nu prea...AI poate genera opere de artă, muzică sau texte care pot părea creative, dar ,,creativitatea" sa se bazează pe algoritmi și seturi de date, nu pe experiența sau inspirația umană în sensul tradițional. . Există, spre exemplu, device-uri, precum seria de telefoane Galaxy S24, cu functii AI care permit utilizatorilor să fie își potențeze creativitatea sau să îți găsească mai ușor surse de inspirație – prin a căuta lucruri interesante mai repede cu funcția Circle to Search sau prin identificarea unui ton mai potrivit pentru un text prin funcția Chat Assist.



4. Ajungem si la cea mai mare teama a multora, faptul ca softurile AI pot fi o amenințare pentru umanitate. Cu reglementări adecvate și abordări etice, inteligența artificială poate fi utilizată pentru a aduce beneficii semnificative societății.