AUR și-a prezentat candidatul la Primăria Capitalei. Simion: Pe Mihai Enache „îl recomandă viaţa şi cariera”

Alianţa pentru Unirea Românilor şi-a prezentat sâmbătă candidatul la Primăria Capitalei. George Simion, președintele AUR, spune despre Mihai Enache că este un „tânăr” pe care „îl recomandă viaţa şi cariera”, modelul de „expert” pe care îl caută coaliția PSD-PNL.

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat sâmbătă, la prezentarea candidatului AUR pentru Primăria Capitalei, că Mihai Enache este modelul tânărului pe care îl caută şi coaliţia PSD - PNL, „acela de expert, de tânăr, pe care şi viaţa şi cariera să îl recomande”.

„Am văzut că este o foarte mare problemă pentru aceste două partide care se află la guvernare şi să guverneze şi să găsească un candidat la Primăria Bucureştiului. (...) Am ascultat atent declaraţiile domnului Vasile Dîncu, care spunea că modelul pe care îl caută această coaliţie împotriva naturii PSD - PNL pentru Primăria Bucureştiului este acela de expert, de tânăr, pe care şi viaţa şi cariera să îl recomande. Având în vedere că noi ne-am anunţat candidatul nostru anul trecut şi candidatul nostru este un tânăr pe care îl recomandă atât viaţa, cât şi cariera şi este un expert, vreau să îi anunţ pe domnii de la PSD şi de la PNL faptul că al nostru candidat la Primăria Bucureştiului, Mihai Enache, a gestionat bugete de sute de milioane de euro, majoritatea din aceste sume venind din fonduri europene”, a precizat George Simion, într-o conferinţă de presă organizată în faţa PMB, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Simion, pe candidatul AUR la Primăria Capitalei îl recomandă faptele.

„Cu siguranţă pe candidatul nostru, care ştie administraţie publică, care este competent şi care poate să facă ceva în Bucureşti, îl recomandă faptele”, a punctat Simion.

La rândul său, Enache i-a criticat pe ultimii primari ai Capitalei, Gabriela Firea şi Nicuşor Dan, calificând mandatele lor drept „experienţe ratate”.

„Avem experienţele ratate, cu nişte primari veniţi din cu totul alte zone. Am avut un primar jurnalist, care s-a ţinut doar de evenimente, ceea ce ştia să facă. Avem astăzi un primar venit din zona ONG-urilor, nişte ONG-uri care se ocupau să blocheze şi asta face şi în continuare, blocând proiecte de legi şi blocând oraşul Bucureşti. Tocmai de aceea şi astăzi Bucureştiul este un oraş, la propriu, în faliment, este un oraş care nu are buget, un oraş care nu îşi poate continua puţinele proiecte pe care a fost în stare primarul Nicuşor Dan să le coordoneze în acest mandat. Un mandat care are deja pusă o ştampilă definitivă, ştampila eşecului”, a susţinut Enache, care a menţionat că „falimentul” în care se află astăzi Bucureştiul, de facto, este cauzat şi de „întârzierea ilegală” pe care Nicuşor Dan a avut-o în prezentarea bugetului.

Editor : B.P.