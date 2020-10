Cine este studentul de 25 de ani care a devenit primar în Cenad. L-a învins pe edilul aflat la al patrulea mandat consecutiv

Unul dintre cei mai tineri primari din România este în judeţul Timiş, la Cenad. Andrei Tiţa are numai 25 de ani şi este încă student la a doua facultate. La scrutinul de duminică a reuşit să îşi învingă contracandidatul cu un număr dublu de voturi, cu toate că vechiul edil avea patru mandate consecutive la activ.

Andrei Tița s-a născut în localitatea de frontieră Cenad. I-a plăcut să muncească încă de mic şi își ajuta familia în agricultură sau la treburile din gospodărie. Şi-a dorit apoi să ajute întreaga comunitate din care face parte aşa că s-a înscris în cursa pentru primărie.

Andrei Tița, primarul ales din Cenad, din partea USR-PLUS: „Am stat cred că suficient deoparte, cred că toți, hai să spunem tineretul chiar și nu numai, din Cenad şi vrem să ne implicăm ca să producem o schimbare în bine în comuna noastră.”

Noul primar ales este absolvent al Facultății de Drept și a urmat un master la specializarea Contencios Administrativ. S-a apucat acum de o a doua facultate, agricultura.

Andrei Tița: „Acum lucrez într-o primărie ca inspector în achiziții publice, m-am descurcat până acum, a fost bine, sesiunea nu a fost o problemă, am ajuns la examene cu bine. Cred că nici anul următor nu va fi nicio problemă.”

Harnic, mereu cu zâmbetul pe buze, dar și un bun ascultător, Andrei a reușit astfel să ajungă repede la inima alegătorilor.

Localnică: E tânăr, are echipă bună, are și școală foarte multă, are și facultate. Și respectă oamenii, vorbește cu toată lumea frumos.

Localnic: Îmi place, trebuie o schimbare neapărat, nu numai la comune, peste tot. Eu am luat ziarul ăla al lui cu toți consilierii... și după un an de zile îl arăt, dacă face sau nu face. Dacă face nu-i arăt, dacă nu face, mă duc cu ziarul la el.

Turismul, infrastructura şi iluminatul stradal sunt doar câteva dintre punctele pe care le conține planul său.

Localnic: Aici nu se poate sta. Deci apa asta toată din stradă vine și degeaba e stație. Îi dorim succes și să fie tare.

Tânărul a fost ales cu peste 700 de voturi și are un mesaj pentru generaţia sa:

Andrei Tița, primarul ales din Cenad: „Cred că este de datoria noastră pentru că rămânem aici în țară și până la urmă noi suntem români, adică plecăm în Germania, plecăm în Austria, dar de ce să nu încercăm să ne implicăm mai mult? Eu îmi doresc să le spun tinerilor să facă același pas pe care l-am făcut și eu, să se implice indiferent cum consideră ei că este bine, dar să se implice!”