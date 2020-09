Hubert Thuma: ILFOV - un județ în care merită să trăiești, să locuiești, să investești

Există două aspecte la care nu fac rabat: curățenia și animalele. Am locuit 11 ani în Viena, 2 în Germania și unul în Polonia. Nicăieri nu am văzut pe partea dreaptă a drumului animale abandonate care căutau hrană în gunoaie. Îmi doresc sa fie si în Ilfov ca-n Occident: curățenie, grijă pentru animale și centre specializate pentru îngrijirea animalelor abandonate.