Alegeri locale 2024 - numărătoare paralelă: Astrid Fodor a câștigat încă un mandat de primar în Sibiu

Primarul Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Astrid Fodor, rămâne în funcţie după alegerile locale, potrivit rezultatelor numărătorii paralele ale candidatului independent de pe locul doi, Alexandru Găvozdea, dar şi ale PNL.

„Un Sibiu cu cea mai bună calitate a vieţii, un candidat al oamenilor, un Sibiu care să-şi ţină tinerii acasă şi bun cu copiii - propunerile candidatului independent Lucian Alexandru Găzvodea au strâns voturile a mii de sibieni, situându-l pe locul doi la votul pentru Primăria Sibiu”, se arată într-un comunicat de presă trimis luni către AGERPRES.

Candidatul independent pentru postul de primar al municipiului Sibiu, Alexandru Găvozdea, a felicitat-o pe Astrid Fodor pentru realegerea în funcţia de primar.

„Candidatura mea a demonstrat că viziunea propusă de mine pentru Sibiu rezonează cu foarte mulţi oameni. Îi asigur că voi continua să muncesc să facem mai puternică alternativa pe care o reprezint, să creştem acest suflu nou. Am arătat că onestitatea şi dialogul bat maşinăriile de partid. Pentru mine înseamnă o victorie a oamenilor, a vecinilor, a comunităţii şi vă mulţumesc in adâncul inimii pentru încredere. O felicit pe doamna Astrid Fodor pentru rezultat şi îi doresc un mandat în care să repornească oraşul. Locul doi oferit de voturile sibienilor nu e o surpriză. În urmă cu două săptămâni am făcut public un sondaj care prefigura acest rezultat. A fost singurul sondaj realizat profesionist din toată campania, cu metodologie şi expertiză, iar asta sper să facă limpede pentru toată lumea, că sondajele când sunt profesioniste, sunt instrumente utile şi pentru candidaţi şi pentru votanţi”, a spus Alexandru Găvozdea.

Potrivit numărătorii paralele a PNL, candidatul liberal Adrian Bibu, administratorul public al Consiliului Judeţean, se află pe locul trei. Acesta a mai pierdut şi în urmă cu patru ani alegerile pentru postul de primar al municipiului Sibiu, când a fost pe locul doi, după primarul FDGR, Astrid Fodor.

