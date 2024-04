Cătălin Cîrstoiu spune că nu se retrage nici dacă îi cere Ciolacu: „Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva”

Medicul Cătălin Cîrstoiu a declarat pentru Evenimentul Zilei că nu se va retrage din cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, nici dacă Marcel Ciolacu îi va cere acest lucru. „Nu mă retrag. Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva”, a spus directorul Spitalului Universitar București.

„Nu mă retrag. Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu, și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta”.

Medicul Cătălin Cîrstoiu refuză să-și retragă candidatura pentru Primăria Bucureștiului, așa cum i s-a transmis, ce e drept, indirect, că ar trebui să facă de către liderii Coaliției PSD-PNL, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea celor două partide. Mai mult decât atât, Cîrstoiu refuză să organizeze conferința de presă solicitată de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă pentru a lămuri acuzațiile de incompatibilitate care i-au fost aduse. Potrivit informațiilor noastre, candidatul ar fi transmis că va face această conferință de presă doar după ce i se va depune oficial candidatura pentru alegerile din 9 iunie. Cu alte cuvinte, va lămuri ce i s-a cerut să lămurească doar după ce va fi sigur că nu a fost scos din cursă.

Coaliția se întâlnește pentru a decide soarta candidatului Cîrstoiu

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a declarat joi că situaţia candidatului susţinut de PSD şi PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, ar urma să fie discutată într-o întâlnire a coaliţiei, în acest sfârşit de săptămână sau luni dimineaţa. Întrebată despre o posibilă o retragere a candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu sau despre organizarea unei conferinţe de presă în care Cîrstoiu să răspundă acuzaţiilor care i se aduc, Gabriela Firea a precizat că subiectul ar urma să fie discutat la şedinţa coaliţiei.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, care se va întoarce joi din vizita în Qatar și Emirate, este așteptat să aibă o discuție cu medicul Cîrstoiu, în care să-i transmită, clar, că trebuie să se retragă.

Și Nicolae Ciucă i-a transmis, public, lui Cîrstoiu, să organizeze o întâlnire cu jurnaliștii, unde să răspundă la toate acuzațiile care i se aduc. Miercuri seara liderii PNL au discutat subiectul „Cîrstoiu” în ședința Biroului Politic al partidului.

Robert Negoiță anunță că este dispus să candideze la Primăria Capitalei în locul lui Cîrstoiu

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat joi într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, că este dispus să candideze la Primăria Capitalei, dacă PSD îi cere acest lucru, relatează G4Media. „Bucureștiul este capitala țării, în ultimii 4 ani a suferit foarte mult de subdezvoltare. Noi trebuie să dăm dovadă de mare responsabilitate. În consecință da, chiar dacă până acum am refuzat categoric, dacă partidul o cere, da”, a declarat Robert Negoiță.

