Ciolacu crede că Firea poate recupera distanţa faţă de Nicușor Dan, dacă echipa se va „focusa în aceste 30 de zile”

Liderul PSD Marcel Ciolacu, prezent la depunerea candidaturii Gabrielei Firea la PMB, a spus că Gabriela Firea poate să recupereze distanţa din sondaje faţă de Nicuşor Dan, dacă echipa social-democraţilor şi restul candidaţilor comuni de la sectoare se vor focusa în aceste 30 de zile să prezinte bucureştenilor proiectele pe sectoare şi proiectul mare integrat pe municipiu.

„Dacă doamna Firea, împreună cu Daniel, cu Robert, cu toată echipa, cu toţi candidaţii şi aţi văzut că am nominalizat şi candidaţii comuni de la sectoare, cei propuşi de Partidul Naţional Liberal, se vor focusa în aceste 30 de zile, în afară de proiectele pe sectoare şi proiectul mare integrat pe Capitală să-l prezinte bucureştenilor, cu certitudine că aveţi în faţa noastră atât viitorul primar al Capitalei, cât şi viitorii primari de sectoare, pentru că bucureştenii vor hotărî”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat dacă poate fi recuperată distanţa faţă de Nicuşor Dan, duminică la depunerea candidaturii Gabrielei Firea pentru Primăria Capitalei.

Liderul PSD a mai spus că el a greşit în nominalizarea iniţială a lui Cătălin Cîrstoiu pentru şefia PMB, pentru că a analizat prea mult sondaje.

„Eu am greşit după mult timp când promisesem că nu mă mai uit pe sondaj. Am stat şi am analizat prea mult sondaje. Şi am luat o decizie nu tocmai fericită. Nu eu, repet! Ştiţi cum e cu victoriile, au mai mulţi părinţi, înfrângerile sunt orfane. Aşa s-a întâmplat şi cu Schengen, nu? Când nu s-a reuşit şi când a reuşit Ciolacu, toată lumea a fost în poză. Acum s-a întâmplat la fel cu domnul Cîrstoiu. Ascultaţi-mă, haideţi să avem răbdare, că nu a început campania electorală. Să treacă sărbătorile pascale şi începe campania electorală”, a completat Ciolacu.

