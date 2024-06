Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a comentat la Digi24 scorul mare obținut de Nicușor Dan la alegerile locale și spune că acesta „a făcut un lucru inteligent din punct de vedere politic, dar nu extrem de corect. A poziționat candidatura lui Piedone ca o sperietoare.”

„E foarte simplu, a fost o competiție pornită târziu de cei care puteau să-i pună o problemă lui Nicușor Dan. S-au purtat primele discuții prin februarie, varianta de candidați a apărut undeva în 23 aprilie. În tot acest timp s-au întâmplat 2 lucruri: 1 - nu s-a vorbit de problemele Bucureștiului, ci s-au vehiculat ipoteze, scenarii, inclusiv din partea lui Nicușor Dan. Și 2 - dânsul a alergat singur. Mai mult, a făcut un lucru inteligent din punct de vedere politic, dar nu extrem de corect. A poziționat candidatura lui Piedone ca o sperietoare și a creat acest narativ: poate n-am făcut totul dar votați-mă pe mine ca să nu iasă Piedone sau Firea. Așa se explică acest procent mare de voturi, pentru că altminteri nu a fost primar la nivelul lui Bolojan, nu a fost un primar foarte performant, recunoscut în țară, și nici n-a creat vreo emoție specială, în afară de această emoție de vot împotrivă. Eu îmi doream ca bucureștenii să voteze pentru ceva, pentru un proiect, pentru o echipă.

Pe același raționament, au existat liberali care l-au votat pe Nicușor Dan de teama lui Firea și a lui Piedone, asta s-a întâmplat. Eu am făcut două teste în care m-am întrebat dacă pot să trăiesc cu mine lăsându-i pe ei să fie primarul, și am zis nu. Și apoi, la finalul acestei campanii dacă a depins ceva de noi și nu am făcut. A fost un efort fantastic, am cunoscut foarte mulți bucureșteni, am vorbit de problemele Bucureștiului și voi lupta pentru plan în continuare și cred că pentru 55 de mii de bucureșteni a fost o speranță, o alternativă. Obiectivul este atins, un altul este să creștem numărul de primari în București și pare că în Sectorul 1 facem asta, cu domnul Tuță care încheie capitolul Clotilde Armand,” a declarat Sebastian Burduja.

