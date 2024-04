Firea intră în competiția tricourilor cu Piedone și Nicușor Dan. Mesajul adresat adversarilor bărbați, la depunerea candidaturii la PMB

Candidații la Primăria Capitalei se întrec în tricouri cu mesaj. După ce Piedone a venit cu un tricou pe care scria „Și eu sunt intelop” la depunerea candidaturii, iar Nicușor Dan i-a răspuns cu un tricou pe care scria „Știm toți”, și Gabriela Firea a intrat în cursa tricourilor cu mesaj. Aceasta a purtat duminică la evenimentul de înscriere oficială pentru Primăria Bucureștiului un tricou negru pe care scria cu alb „În spatele fiecărei femei grozave, stau mai multe femei grozave”.

Gabriela Firea a purtat, duminică, la depunerea candidaturii pentru Primăria Capitalei, un tricou negru pe care era scris cu alb „Behind every great woman are great women”, adică „În spatele fiecărei femei grozave, sunt mai multe femei grozave”. Întrebată de jurnaliștii prezenți la conferința de presă, ce a avut loc în fața Biroului Electoral de Circumscripție al Municipiului București, care este semnificația acestui mesaj, aceasta a explicat că este „o feministă convinsă”.

Gabriela Firea a explicat că poartă acest tricou ca un omagiu adus femeilor care au votat-o şi care au fost dezamăgite că a fost aleasă primar, atunci când a pierdut în faţa lui Nicuşor Dan. Ea a mai spus că aproape 65% dintre bucureştenii care au votat-o atunci au fost femei şi a reiterat că este „o feministă convinsă”, iar mesajul de pe tricou nu are vreo altă conotaţie.

„Aş vrea să răspuns şi eu, pentru că se referă la opţiunea mea de astăzi. În primul rând, sunt mamă a trei băieţi, îmi iubesc soţul, îmi iubesc fratele, îi preţuiesc pe colegii mei, dar nu am ascuns faptul, şi nu de acum din campanie, ci de ani de zile că sunt o feministă convinsă şi am vrut să aduc un omagiu femeilor care m-au votat acum trei ani şi jumătate şi au fost dezamăgite, bucureştencelor. Aproape 65% din bucureştenii care m-au votat erau femei şi vreau să le asigur în continuare de tot suportul meu, de tot sprijinul meu, nu doar în campanie. Proiectele benefice pe care le-am propus eu pentru femei au ajutat şi bărbaţii şi familiile lor, atât în Senatul României, cât şi ca primar general. Acesta a fost simbolul. Nicidecum altceva, nu are o altă conotaţie”, a afirmat candidata PSD la Primăria Capitalei

Cristian Popescu Piedone a venit la lansarea candidaturii sale la Primăria Capitalei cu două tricouri cu mesaj. Pe unul dintre acestea scria „Și eu sunt interlop”, iar Nicușor Dan a profitat de moment pentru a-i răspunde, cu un tricou pe care scria „Știm toți”.

