Rezultate alegeri locale 2024 - numărătoare paralelă: Candidatul PNL Mario De Mezzo a câştigat primăria Slatina

Candidatul PNL la Primăria municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, potrivit numărătorii paralele efectuate de liberali, şi a sărbătorit victoria pe străzile oraşului alături de sute de persoane. Slatina a fost până acum un fief important al PSD.

„Victoria este a Slatinei şi a slătinenilor. Este doar victoria lor. Este clar că nemulţumirea lor faţă de o administraţie incompetentă, frustrarea lor faţă de dispreţul cu care au fost trataţi, toate lipsurile pe care eu nu am făcut decât să le pun în lumină au vorbit astăzi prin ştampila de vot. Slătinenii au venit şi au votat cu sete împotriva unei administraţii despre care eu am spus că este coruptă, este incompetentă şi că nu are ce să mai caute în această primărie, iar Slatina şi slătinenii au fost de acord cu mine, unii dintre ei susţinându-mă pe Facebook, alţii dintre ei pe TikTok, alţii dintre ei venind cu mine în partid, alţii dintre ei claxonând pe stradă sau luîndu-mă în braţe sau făcând poze cu mine, dar toţi mergând şi punând ştampila de vot. Le mulţumesc din suflet, este victoria noastră”, a spus Mario De Mezzo, potrivit Agerpres.

Pentru funcţia de primar al municipiului Slatina au candidat: de la PSD primarul în funcţie, Emil Moţ, Gabriel Dima Buliteanu (Alianţa pentru Unirea Românilor); Cătălin Davidescu (PUSL); Elena Ioţu ( Dreapta Unită USR - Forţa Dreptei); Cristian Văduva (Partidul S.O.S. România).

