Theodor Stolojan a declarat vineri seara, în exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, că în primaria condusă de Piedone „sunt lucruri sulfuroase” care nu îi plac, acestea fiind și motivele pentru care PNL nu vrea să îl susțină pe acesta. Liberalul a dezvăluit că în mai multe ședințe ale PNL a întrebat de ce liberalii nu îl susțin pe Nicușor Dan, și de fiecare dată i s-a răspuns că actualul edil al Capitalei nu dorește să se înscrie în Partidul Național Liberal. „Din punctul meu de vedere, personal, dacă Cîrstoiu nu reușește, mi-aș dori să câștige domnul Nicușor Dan” a spus Stolojan.

Theodor Stolojan: Piedone nu este candidatul pe care mi-l doresc la București, inclusiv cu informația de azi, că are 42 de rude angajate, sunt lucruri sulfuroase care mie nu-mi plac. Acesta ar fi fost criteriul principal pentru care PNL n-a vrut să-l susțină. Eu am avut o poziție diferită, pentru că sunt bucureștean, nu poți să negi că în București nu se fac lucrări mari. Dar așteptările PNL-ului au fost mai mari. Eu în două ședințe ale BPN am întrebat de ce nu putem să-l susținem pe Nicușor Dan, și răspunsul a fost mereu că nu dorește să intre în PNL.

În cazul unui eșec, presupunem că ambele partide vor plăti electoral, și vor plăti începând cu alegerile pentru europarlamentari. Eu sper că în următoarea lună domnul Cîrstoiu să reducă acest decalaj și să câștige. Din punctul meu de vedere personal, dacă Cîrstoiu nu reușește, mi-aș dori să câștige domnul Nicușor Dan.

Dacă rezultatul de la europarlamentare e prost, unii din conducerea partidului ar trebui să-și asume eșecul. Dar sondajele arată că nu va fi. Sunt sigur că vor face pași în spate, cine va face acești pași rămâne de văzut.

Editor : Liviu Cojan