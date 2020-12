Mesajul premierului Ludovic Orban înainte de vot: Un moment de cotitură. Avem șansa ca România să se îndrepte în direcția bună

Premierul și președintele Partidului Național Liberal Ludovic Orban a declarat joi seară că în această campanie atipică, ce a avut loc în contextul pandemiei de coronavirus, PNL a încercat să prezinte românilor planul de dezvoltare pentru următorii ani, în timp ce „alții au folosit această campanie pentru atacuri”. De asemenea, el a mai spus că următorii patru ani vor fi ani de pace politică, nu vor avea loc alegeri și toată energia politică va fi consumată pentru a pune în practică planul de dezvoltare a României.

„În această campanie electorală nu au fost mitinguri, marșuri, ci a fost o campanie în condiții de pandemiei, iar noi, cei din PNL, am respectat toate regulile de protecție sanitară. Am prezentat românilor planul nostru de dezvoltare, în timp ce alții au folosit această campanie pentru atacuri, pentru a lovi în activitatea PNL. Noi am făcut un efort pentru a prezenta românilor planul național de dezvoltare. Președintele Klaus Iohanns a reușit o performanță remarcabilă la nivel european, astfel încât am obținut o finanțare de 80 de miliarde de euro. Următorii patru ani vor fi ani de pace politică, nu vor avea loc alegeri, toată energia politică va fi consumată pentru a pune în practică planul de dezvoltare a României", a declarat Ludovic Orban.

Premierul României a transmis și un mesaj în care i-a îndemnat pe români să vină la vot, menționând că scrutinul se va desfășura în condiții de siguranță. Acesta a amintit că, în urmă cu patru ani, pe fondul neprezentării unui număr mare de votanți la urne, PSD a câștigat alegerile parlamentare și a „capturat” România.

„Dragi români, în urmă cu 4 ani, tot în decembrie, mulți dintre noi au crezut că nu este important să vină la vot. Profitând de această neatenție a noastră, PSD a câștigat alegerile și a reușit să captureze România. Noi toți a trebuit să luptăm pentru a împiedica capturarea României, afectarea gravă a justiției, a democrației. După trei ani de zile, am reușit să punem punct guvernării PSD, care făcea rău României și românilor.

6 decembrie reprezintă un moment de cotitură. Avem șansa ca România să se îndrepte în direcția bună, să dăm o majoritate parlamentară responsabilă și un guvern capabil. Destinul României stă în mâinile fiecăruia dintre noi. Este extrem de important să veniți la vot, chiar dacă mulți au încercat să vă sperie să nu veniți la vot. Vă garantez că nimeni dintre cei care vor veni la vot nu vor avea sănătatea pusă în pericol. Votul pe care îl veți acorda este o investiție în șansa României de dezvoltare. Fiecare vot pentru PNL va fi o garantie pentru mersul României în direcția corectă. Din 7 decembrie vă aștept să dezvoltăm împreună România”, a fost mesajul lui Ludovic Orban.