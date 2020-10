Scandal în USR-PLUS pe listele pentru parlamentare. Surse: „Este un măcel în partid”

Se duc lupte grele în ultimele zile în interiorul USR PLUS pentru un loc în Parlament. Partidul trebuie să valideze listele până la mijlocul lunii octombrie, iar fiecare filială trebuie să transmită lista aprobată de Conferințele Județene până pe 11 octombrie. La finalul săptămânii sunt programate conferințe în toată țara, unde delegații vor vota fizic lista pentru Parlamentare. Marea bătălie se duce pentru delegații care vor stabili cine sunt viitorii parlamentari. „Este măcel în partid”, a declarat pentru Digi24.ro unul dintre liderii USR PLUS.

Între USR și PLUS nu s-a ajuns la o înțelegere privind modul în care vor fi alcătuite listele pentru parlamentare, deși au existat discuții înainte de alegerile locale. Cei din USR le-ar fi propus celor din PLUS ca primele locuri de la Camera Deputaților și de la Senat să fie atribuite membrilor USR, iar locul 2 pe listă se meargă la PLUS. De la locul doi în jos, ar fi urmat paritate. PLUS nu a fost de acord, motiv pentru care în majoritatea filialelor județene se merge pe lista deschisă, votată de delegați. Filialele care au obținut rezultate mai bune la alegerile locale vor avea mai mulți delegați.

Votul la Conferințele Județene va fi unul fizic, deși cei din PLUS ar fi încercat să impună un vot online. „Am constatat că PLUS este un partid făcut din baze de date și atunci am preferat un vot fizic, să îi vedem și noi că există”, susțin surse din USR.

Bătălia se duce acum pentru asigurarea unui număr cât mai mare de delegați, iar lupta nu este doar între USR și PLUS, ci și în interiorul USR, unde sunt mai multe grupări.

Deja, pe rețelele sociale au apărut critici și acuzații în legătură cu desfășurarea procesului de desemnare a delegaților. La Bucureşti, sunt membri ai USR care acuză lipsa de transparenţă. Unii dintre cei consideraţi „opoziţia” internă au reclamat că nici măcar nu au primit linkul pentru a vota delegații.

Într-un mesaj intern, liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, afirmă că este posibil să fie exprimate nemulţumiri de către unii membri USR Bucureşti și spune că aceste nemulțumiri vor fi exprimate de cei care „au făcut tot ce au putut contra alianţei şi apoi contra fuziunii”. „Acesta e motivul pentru care eu te rog să votezi lista de delegaţi pe care îi ştiu”, le transmite Voiculescu membrilor de partid.

Acuzații în legătură cu desfășurarea procesului au fost și la Iași, unde unii membri de partid acuză încercarea de îndepărare de pe liste a unor actuali parlamentari.

„Este normal să se întâmple așa. La fel ca la orice alt partid, unii vor prinde un loc în Parlament, alții nu. Nu pot fi toți împăcați”, spun surse din USR, în legătură cu criticile recente.

Până pe 11 octombrie Conferințele Județene trebuie să stabilească listele cu candidați. Conform procedurii interne, după validarea listei de la nivel județean, candidaturile vor analizate de Comisia de Arbitraj și în final lista va fi validată de Biroul Național care poate respinge unele candidaturi.

Procedura este explicată într-un mesaj pe pagina de Facebook a Uniunii Salvați România.

„Acest ultim pas este necesar pentru a preveni situații cum au fost în actuala legislatură. Cazuri precum Adrian Dohotaru sau Matei Dobrovie nu trebuie să se mai întâmple. Adică, parlamentari care pleacă (de facto sau de iure) la alt partid și care fură voturile USR pentru Parlament”, se arată în mesajul USR.

Deja Comisia de Arbitraj a invalidat o candidatură decisă de organizația USR-PLUS Diaspora. Candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare, susţinută de USR PLUS Diaspora, a fost invalidată de Biroul Naţional în urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj. Motivul pentru care a fost invalidată candidatură: Teohari „a ieșit public împotriva partidului”. Este vorba despre o scrisoare deschisă, iniţiată de Mihai Goţiu anul trecut, în care peste 100 de membri USR reclamau execuţiile din partid.

USR PLUS speră să obțină la alegerile parlamentare din decembrie în jur de 20%, ceea ce i-ar asigura un număr aproape dublu de parlamentari. Partidul se bazează pe un vot politic mult mai bun decât cel de la locale și pe o contribuție importantă a alegătorilor din diaspora, care la locale nu au votat.

Surse din partid spun că parlamentari precum Vlad Alexandrescu sau Florina Presadă nu se vor mai regăsi pe liste pentru că nu au susținere. Semne de întrebare în legătură cu un loc eligibil sunt și pentru Mihai Goțiu. Alți parlamentari din „opoziția internă”, precum Stelian Ion, Tudor Benga sau Cristian Seidler au șanse să obțină un nou mandat.