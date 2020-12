Victor Ponta, după votul de la alegerile parlamentare: Vreau ca în 2021 să ieşim din criză

Victor Ponta, președintele Pro România, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că îşi doreşte ca în 2021 România să iasă din criză şi a votat pentru oameni care ştiu să facă acest lucru.

„Ca de fiecare dată, eu am votat 'pro', nu am votat 'contra' ceva. Ştiu că multă lume votează 'contra'. Eu votez 'pro' şi vreau ca în 2021 să ieşim din criză. De asta am votat şi pentru oameni care ştiu să facă lucrul ăsta. Puţină lume (n.r. - la vot), dar sper că cei care vin să fie 'pro' şi nu 'contra'. E foarte puţină speranţa, dar eu sunt încrezător că o să fie un an mai bun 2021”, a declarat Victor Ponta, după ce a votat la Liceul "Jean Monnet", potrivit Agerpres.

Editor : G.C.