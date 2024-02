Cioloș reia acuzațiile în scandalul Roșia Montană: Numele lui Ponta apare de 161 de ori în cererea de despăgubiri, al meu nici o dată

Dacian Cioloș reia acuzațiile la adresa PSD pentru afacerea Roșia Montană, unde este așteptat ca România să piardă procesul intentat de Gabriel Resources țării noastre pentru aurul de la Roșia Montană. El susține că numele lui Victor Ponta apare de 161 de ori în cererea inițială de despăgubiri a Gabriel Resources, iar al lui nici măcar odată.

"În cazul prejudiciilor cerute de Gabriel Resources pentru afacerea Roșia Montană, Marcel Ciolacu și PSD au o poziție contrară României, a avocaților plătiți de guvern să ne apere interesele și a documentelor publice de la tribunalul de arbitraj.

Au ales să dea vina pentru eventualele despăgubiri pe includerea peisajului cultural minier în UNESCO deși chiar compania minieră a recunoscut, în documentele de la tribunalul de arbitraj, că acest lucru nu afectează cuantumul daunelor solicitate statului român. Demersurile pentru includerea în patrimoniul UNESCO „nu schimbă pretențiile lui Gabriel în această arbitrare, care rămân așa cum au fost expuse în pledoariile anterioare ale reclamanților”. [”That development does not alter Gabriel’s claims in this arbitration, which remain as set forth in Claimants’ earlier pleadings”], se arată în cererile avocaților RMGC.

Ciolacu și PSD au luat în brațe teza că eventualele prejudicii ar fi din cauza guvernului tehnocrat și a includerii peisajului cultural minier în UNESCO deși numele Ponta apare de 161 de ori în cererea inițială de despăgubiri a Gabriel Resources iar al meu nici măcar odată. Mă interesează prea puțin că Ciolacu și PSD se vor scufunda împreună cu Ponta care trebuie să plătească pentru prejudicii. Ce mă interesează este să nu ascundă motivarea tribunalului pentru ca oamenii să aibă ocazia să judece singuri din cauza cui s-a ajuns aici", a scris Cioloș pe Facebook.

Un grup de 15 experţi jurişti de la Ministerul Finanţelor şi Secretariatul General al Guvernului se va implica în gestionarea cauzelor privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în fata Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) sau a unui alt tribunal arbitral internaţional, a stabilit guvernul în ședința de joi.

România se așteaptă ca pe 10 februarie să piardă procesul intentat de Gabriel Resources țării noastre pentru aurul de la Roșia Montană, după scandalul prin care locația a fost introdusă în patrimoniul UNESCO.

