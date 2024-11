Grindeanu: Miza principală pentru PSD e la parlamentare, pentru a nu risca un scenariu de tip Bulgaria, cu alegeri la fiecare 3 luni

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că alegerile parlamentare de duminică sunt „importante” pentru ca în România să nu se ajungă la „un scenariu de tip Bulgaria”, cu alegeri la fiecare trei luni. „Dacă intrăm într-un scenariu în care polul suveranist, naţionalist reprezintă o treime, PSD-ul o treime şi cei de dreapta au o treime”, a spus Grindeanu.

„Suntem în organizare pentru alegerile parlamentare. E vorba de mobilizarea electoratului PSD, de a ține legătura cu președinții de organizații, președinții de CJ, cu primarii PSD, care nu sunt puțini, sunt peste 1.700 de primari, de a face tot ceea ce putem pentru a câștiga alegerile de duminică. Altfel riscăm un scenariu de tip Bulgaria, să ne tot trezim cu alegeri o dată la trei luni. Vecinii noștri de la sud de Dunăre cred că în 3 ani au avut șapte rânduri de alegeri.

Sunt extrem de importante alegerile de duminică, pentru că asta înseamnă un Parlament care la rândul său dă un guvern, care dă stabilitate, care îndreaptă România pe o cale de construcție. Încercăm să explicăm la toată lumea care este miza acestor alegeri, de ce trebuie să mergem pe această cale, să votăm lucrurile sigure”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a punctat că „principala miză” pentru PSD o reprezintă alegerile de duminică.

„Noi trebuie să câştigăm alegerile parlamentare, să fim pe primul loc, trebuie să avem o pondere mare în Parlamentul României, astfel încât în Parlament, PSD-ul să fie principala forţă politică.

Dacă intrăm într-un scenariu în care, nu ştiu, polul suveranist, naţionalist reprezintă o treime, PSD-ul o treime şi... că am văzut că, deja, unii fac guvernul, dar ei au doar o treime, cei de dreapta, intrăm în scenariul de care vorbeam mai devreme. De aici, cred, şi asta este, de fapt, miza acestor alegeri, fiindcă da, am înţeles, PSD-ul a crescut pensiile, dar, totodată, pot să vină unii care le scad. Şi am trăit aceste experienţe cu toţii, când, după un an, nici măcar un an, au venit unii şi ne-au zis: veniţi înapoi că am glumit.

Deci, lucrurile acestea, dacă vreţi vă dau domeniul Transporturilor. Sunt unii care au venit şi într-un an de zile au făcut fix zero kilometri de autostradă. Şi atunci aici e măsura competenţei, Parlament înseamnă Guvern. Guvern pentru a face lucruri pentru români. Alegerile prezidenţiale sunt cu totul altceva”, a mai precizat Grindeanu.

În context, el a fost întrebat şi dacă după rezultatul primului tur al prezidenţialelor ar trebui să plece toată conducerea PSD.

„Noi avem luată o decizie, ieri, de către CPN, sau două decizii, dacă vreţi, în care, în data de 2 decembrie să facem analiza după alegerile parlamentare şi, bineînţeles, s-a venit într-o echipă, se pleacă într-o echipă, nu e vorba de altceva. Şi după alegerile parlamentare, tot în data de 2 decembrie, să comunicăm ce avem de făcut pentru turul 2 la prezidenţiale. Acestea sunt deciziile partidului, restul sunt speculaţii”, a subliniat Grindeanu.

Întrebat dacă-şi doreşte să fie noul preşedinte al PSD, Grindeanu a spus: „Când câştigi alegerile, le câştigi într-o echipă, când le pierzi, le pierzi într-o echipă”.

„Partidul şi Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose şi toată lumea şi preşedinţii de organizaţii şi cu toţii, în aceste zile, suntem angrenaţi în aceste alegeri. După, fiecare dintre noi, în interiorul partidului, vom face aceste analize. Şi, sigur, sunt oameni care vor face un pas înapoi, Marcel Ciolacu a anunţat, ieri, în CPN, că şi-a dat demisia, va exista această analiză, dar, astăzi, când vorbim, Marcel Ciolacu este preşedintele PSD, Marcel Ciolacu conduce inclusiv partidul, pentru alegerile de duminică, pe care dorim să le câştigăm”, a mai declarat Grindeanu.

Privitor la primul tur al prezidenţialelor, el menţionat, între cauzele scorului înregistrat, şi lipsa unei prezenţe mai active a PSD pe anumite reţele sociale.

„Noi am crezut că alegerile prezidenţiale sunt..., aşa la o primă vedere, că oamenii votează stabilitate. Oamenii, dacă vezi că faci autostrăzi, că faci spitale, te votează şi îţi dau votul implicit. Se pare că această strategie nu tot timpul este cea mai corectă, am lipsit pe anumite canale de media, văd la voi pe televizoare ce nebunie e, eu nu sunt neapărat activ acolo, pe TikTok, pe Facebook. Se dovedeşte că a fost greşită această abordare a noastră să vorbim despre lucrurile pe care le-am făcut şi pe care le facem, versus ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă şi acum pe social media”, a afirmat Grindeanu.

El fost întrebat, din perspectiva alegerilor parlamentare, dacă vede USR ca fiind „un partid frecventabil".

„Eu văd PSD-ul ca partidul care să câştige alegerile şi după aceea vedem”, a opinat Grindeanu.

