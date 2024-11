Nedumerire în diaspora. De ce nu apare PNL pe buletinul de vot din străinătate pentru Camera Deputaților

Președintele Expert Forum, Sorin Ioniță, a declarat sâmbătă pe o rețea socială că primește mesaje de la românii din diaspora care spun că buletinele de vot sunt tipărite greșit. Motivul invocat este că nu găsesc candidații PNL la Camera Deputaților.

Sorin Ioniță a explicat pe Facebook că buletinele de vot sunt tipărite corect și care este motivul pentru care PNL nu are candidați la Camera Deputaților.

„Încă și mai tare e PNL, absent în diaspora la Camera Deputaților: a început votul și ne scrie lumea nedumerită că nu găsește marele partid al Brătienilor, zice că s-au tipărit buletinele greșit. Buletinele sunt ok, oameni buni, doar că sub înțeleapta conducere Johannis-Ciucă partidul a uitat să pună femei pe listă cum cere legea, așa că a fost descalificat pe circumscripția diaspora. Generalu' Management, vă dați seama; voi vă așteptați ca ăștia să conducă ministere. Bine, cu Bolojan n-o să mai pună femei nicăieri, dar măcar aia o să fie deliberat, nu din prostie ca acum”, a scris Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, pe Facebook.

Decizia Biroului Electoral care a respins cererea PNL pentru candidații din diaspora a fost motivată de încălcarea reglementărilor privind egalitatea de șanse. Listele de candidați nu respectau prevederile din Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și legislația electorală, liberalii neavând nicio femeie pe listă.

Curtea de Apel București a admis în luna octombrie apelul Biroului Electoral prin care acesta a respins lista PNL de candidați pentru Camera Deputaților.

Rareș Bogdan, care este șeful organizației PNL Diaspora, spunea că partidul va folosi o cale extraordinară de atac, după decizia BEC, însă partidul care era condus atunci de Nicolae Ciucă a pierdut și acum liberalii au candidați doar pentru Senat pentru diaspora, pe Cecilia Kaplan, Adrian Dupu și Valentin-Ilie Făgărăşian.

Optsprezece formaţiuni şi doi independenţi au intrat în cursa pentru noul Legislativ din partea diasporei. În străinătate, votul la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților se desfășoară pe parcursul a două zile, în timp ce în România urnele se deschid duminică, 1 decembrie, la ora 7.00.

