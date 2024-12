Călin Georgescu își menține părerea, într-un interviu pentru The Times, că „Putin este un patriot”

Candidatul câștigător, în urma unei imense surprize, al primului tur al alegerilor prezidențiale din România, Călin Georgescu, a acordat un interviu ziarului britanic The Times, în care își reiterează opinia referitoare la liderul de la Kremlin, despre care afirmă din nou că este „un patriot”. Discuția cu jurnalistul de la The Times este, practic, o reconfirmare a afirmațiilor sale controversate, autorul prezentându-i ideile oferind și declarații anterioare pe temele respective.

Nu multe sunt temele abordate, interviul durând în total 25 de minute, căci candidatul era pe grabă și, de altfel, a și plecat intempestiv. Interviul s-a desfășurat în întuneric, în câmp, în timpul unei pene de curent, iar Georgescu a ținut cu această ocazie să trântească o ironie la adresa situației, dând vina pe faptul că „dăm energie altora”. Discuția s-a desfășurat la casa de pe câmp a unui prieten din Izvorani.

Un sceptic al NATO

Deseori descris ca un sceptic al NATO care îl admiră pe președintele rus Vladimir Putin, Georgescu, în vârstă de 62 de ani, a șocat Europa săptămâna aceasta, venind de nicăieri și preluând conducerea în primul tur de scrutin al cursei prezidențiale din România, înainte de un al doilea tur de scrutin planificat pentru 8 decembrie.

În cazul în care va câștiga, sprijinul ferm al României pentru apărarea vecinului său Ucraina împotriva Rusiei va fi pus la îndoială, scrie autorul. Întrebat cum ar pune capăt războiului, el a răspuns: „Nu este treaba noastră. Pe mine mă interesează românii”.

România este un membru estic cheie al NATO și se lucrează la extinderea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu (MK), care se află la 97km de granița cu Ucraina, pentru a o face cea mai mare din Europa a Alianței.

”Cu toate acestea, victoria surprinzătoare a lui Georgescu în primul tur al scrutinului de duminică a provocat temeri că acesta ar putea închide bazele NATO din România sau s-ar putea retrage complet din alianța militară. Înclinarea către politica sa naționalistă sugerează că România este ultimul stat NATO de la granița cu Ucraina - după Ungaria și Slovacia - care cedează în fața relatărilor rusești privind conflictul”, notează autorul.

În discuția purtată, Georgescu s-a folosit de ocazie pentru a-și schimba opiniile referitoare la Uniunea Europeană și NATO, încercând să-i liniștească și să le capteze bunăvoința criticilor săi. El a afirmat că ”România este bine în NATO și UE”, dar adăugând: „Vom negocia și dorim ca totul să fie în avantajul poporului meu”.

Referindu-se la Vladimir Putin, Georgescu a recunoscut că l-a descris pe liderul rus drept un „patriot”, dar a adăugat că îl vede pe Donald Trump în același mod.

„Toate partidele folosesc social media”

Cu milioane de aprecieri și distribuiri pe rețelele de socializare, Georgescu a trecut în câteva săptămâni de la statutul de candidat marginal la două milioane de voturi în primul tur - o cotă lider de 22,95 % care l-a făcut să își învingă fostul partid, AUR, de extremă-dreapta, care îl ejectase din cauza poziției sale pro-Putin.

În timp ce se pregătește să o înfrunte pe Elena Lasconi, candidatul de centru clasat pe locul al doilea, în turul doi, Curtea Constituțională alarmată a ordonat renumărarea voturilor și ar putea chiar să ordone repetarea primului tur de scrutin din decembrie, scrie autorul.

Georgescu a respins îngrijorările Curții, susținând că: „Aceștia nu au fost troli sau roboți care au votat, ci oameni, ființe umane. Toate partidele folosesc social media. Fiecare a fost liber să comunice cum vrea”.

„După 35 de ani, poporul român știe ce vrea. Vrea bunăstare, are nevoie de sănătate, are nevoie de respect, are nevoie de suveranitate”, a spus Georgescu. Suveranitatea înseamnă independență economică și agricolă pentru România, a spus el. „Înseamnă hrană, apă și energie”, a afirmat Georgescu, repetându-și tezele.

Mesajul, care s-a dovedit popular în rândul fermierilor români, se combină cu apelul lui Georgescu pentru un „mediu curat și sănătos pentru toată lumea” și o viziune mistică asupra naturii, atacând vaccinul Covid în timpul pandemiei. Într-un videoclip în care înoată într-un lac înghețat, Georgescu susține: „Am încredere în sistemul meu imunitar pentru că am încredere în creatorul său, Dumnezeu. Imunitatea mea face parte din suveranitatea ființei mele”.

Fan al lui Masaru Emoto

Ideile lui Georgescu despre natură devin atunci când discută despre apă, despre care susține că „nu este doar H₂O, este vibrație, este informație, este memorie”. De aici și apelul său de a evita punerea apei în sticle de plastic. „Oamenii nu știu ce valoare are apa. În momentul în care o pui într-o sticlă de plastic, proprietatea principală este schimbată - nu este un lucru bun”.

De unde știe el acest lucru? Georgescu este un mare fan al lui Masaru Emoto, regretatul autor japonez care nu a reușit să cucerească comunitatea științifică cu teoria sa conform căreia apa reacționează la gândirea pozitivă, formând cristale de gheață atractive atunci când este înghețată, în timp ce apa expusă la gândire negativă formează cristale neatractive.

În rest, își susține și repetă ideile legate de efectele schimbărilor climatice și gazele cu efect de seră.

„Acesta este un punct de vedere neobișnuit pentru un om care s-a format ca pedolog și a lucrat ani de zile la Ministerul Mediului din România, înainte de a se alătura programului de dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea depozitării deșeurilor și a poluării apelor”, notează autorul.

După un interviu de 25 de minute în întuneric, pana de curent s-a încheiat, luminile s-au aprins și Georgescu a pune capăt conversației. Dar cum rămâne cu convingerea sa declarată că aterizările pe Lună au fost trucate?

El refuză să răspundă: „Trebuie să plec, mulțumesc”, a spus el înainte ca o mașină neagră cu geamuri fumurii să-l scoată din curtea casei.

Editor : Marina Constantinoiu