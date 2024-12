Când ar putea avea loc alegeri prezidențiale, după anularea scrutinului. Daniel Fenechiu: În luna martie, cel mai probabil

Guvernul României urmează să stabilească o nouă dată a alegerilor prezidențiale, cel mai probabil în luna martie, a declarat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, pentru Digi24.

„Este o decizie pe care eu am anticipat-o. Chiar am avut o discuție cu o colegă de-a dumneavoastră în urmă cu câteva ore, astăzi, când am pariat pe faptul că dacă Curtea Constituțională își face treaba, va trebui să anuleze întreg procesul electoral, întrucât, în lumina informațiilor care vin de la CSAT, această imixtiune a Rusiei, a unui stat terț în problemele interne ale României, a avut consecințe pe tot procesul electoral, de la strângerea semnăturilor, până la votul românilor,” a declarat Daniel Fenechiu.

„Consecințele au fost și de natură economică, pentru că, dacă vă amintiți, după primul tur al alegerilor a picat bursa, a fost o presiune pe curs, deci s-a încercat practic nimic altceva decât generarea unei anarhii în România, motiv pentru care Curtea, în temeiul articolului 146, litera H, care litera care stabilește că veghează la procesul electoral, avea această obligație, putea să facă acest lucru, chiar dacă a validat turul 1, pentru că informațiile au venit ulterior,” a precizat senatorul.

Alegerile prezidențiale ar putea fi organizate, cel mai probabil, în luna martie, este de părere Daniel Fenechiu.

„Guvernul României urmează să stabilească o nouă dată a alegerilor, care nu poate fi mai scurtă de 75 de zile, pentru că așa spune legea. Cam trei luni de zile, deci martie, cel mai probabil,” a adăugat senatorul.

Curtea Constituțională a decis vineri, în unanimitate, anularea alegerilor prezidențiale, urmând ca procesul electoral să se reia în integralitate, potrivit unui comunicat al CCR. Guvernul va stabili o nouă dată pentru prezidențiale.

Potrivit CCR, guvernul va stabili o nouă dată pentru alegerile prezidențiale, iar întregul proces electoral va fi reluat, începând cu înscrierea și validarea candidaturilor.

