Elena Lasconi: Geoană se dă independent, dar știe foarte bine drumul către Moscova. Ce spune despre Ciucă și Ciolacu

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidenţiale, susţine că nu va merge într-o vizită oficială la Moscova dacă va ajunge preşedintele României. „Drumul ăsta, la Moscova, îl ştie domnul Geoană. Eu nu mă voi duce acolo”, a spus Lasconi, care a lansat un val de critici la adresa fostului secretar general adjunct al NATO. Ea nu i-a menajat nici pe liderii coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, pe care îi acuză că „n-au mişcat un deget” să trimită observatori în Republica Moldova.

Elena Lasconi, preşedintele USR, a fost întrebată sâmbătă, la Prima TV, dacă ar merge într-o vizită oficială la Moscova, în cazul în care va fi aleasă preşedinte al României.

„Sunt unii care se dau independenţi şi ştiu foarte bine drumul către Moscova, şi aici mă refer la domnul Geoană. Eu nu m-aş duce niciodată la Moscova şi primul lucru pentru care voi lupta va fi să avem tezaurul înapoi. USR a reuşit să treacă o rezoluţie prin Parlamentul European, prin care i se recunoaşte dreptul României de a cere tezaurul înapoi. M-aş lupta pentru asta. Nu am cum să mă întâlnesc cu o persoană care are mandat internaţional de arestare pentru crime împotriva umanităţii (Vladimir Putin - n.r.). Nu am cum să fac asta. Drumul ăsta, la Moscova, îl ştie domnul Geoană. Eu nu mă voi duce acolo”, a spus Elena Lasconi la Prima TV, potrivit News.ro.

Moderatorul emisiunii a precizat că, dincolo de vizita la Moscova din 2009, Mircea Geoană a ocupat şi funcţia de secretar general adjunct al NATO.

„Eu am mai auzit retorica asta, dar oamenii nu uită. Miroase de departe şi a influenţa interlopilor, vedem tot felul de combinaţii, tot cu Rusia, finanţare, campanie, cu petreceri date pe iaht, cu ceasuri primite despre care uită lumea. Măi, oameni buni, haideţi să vedem exact ce a făcut domnul Geoană. E cel mai important moment din ultimii 35 de ani, pentru că avem acest război la graniţă. Linia mea în ceea ce priveşte Rusia e: Daţi-ne tezaurul înapoi, încetaţi războiul din Ucraina şi plecaţi de pe teritoriile ocupate ale Ucrainei”, a spus Lasconi.

Despre Ciucă și Ciolacu: „N-au mişcat un deget”

Elena Lasconi nu i-a menajat nici pe liderii coaliției PSD-PNL, Marcl Ciolacu și Nicolae Ciucă, reproșându-le că sunt „atât de interesaţi” de alegerile de duminică din Republica Moldova, încât „n-au mişcat un deget” să trimită observatori.

„În marea bătălie pentru Europa, bravul nostru Ciolacu şi al său ostaş trag chiulul. Au învăţat de la Iohannis. Câtă ipocrizie! Acolo unde se dă o adevărată luptă pentru libertate, democraţie şi valori europene, în Republica Moldova, este, în acest moment, un singur oficial român cu ochii pe corectitudinea alegerilor: colegul meu Dan Barna, europarlamentar. Atât de mult îi interesează pe domnii Ciucă şi Ciolacu soarta alegerilor de duminică din Republica Moldova că n-au mişcat un deget să trimită observatori, aşa cum ar fi putut”, a scris Elena Lasconi într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit preşedintelui USR, 745 de observatori internaţionali participă la această misiune din partea Parlamentului European, din partea OSCE şi a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei sau din partea unor organizaţii specializate.

„În acest moment, Dan Barna este singurul reprezentant oficial pe care România îl are acolo! Singurul! Şi asta, pentru că Dan a făcut demersurile necesare, nu pentru că actualii guvernanţi ar fi luat o decizie în acest sens”, spune Lasconi.

Ea a susţinut că PSD şi PNL au ignorat solicitarea de a trimite observatori la alegerile de duminică.

„Vi se pare incredibil? Da, este. Domnii Ciucă şi Ciolacu ne ameţesc cu vorbe, dar când să treacă la fapte nu fac nimic. Absolut nimic. Oricât de greu de crezut ar părea, PSD şi PNL, aceste partide care se visează permanent la guvernare şi care conduc Parlamentul României, au ignorat solicitarea de a trimite observatori la alegerile de duminică ale fraţilor noştri de peste Prut. Dincolo de discursurile lor sforăitoare, domnii Ciucă şi Ciolacu nu trec la fapte. Puteau, dar nu au trimis pe nimeni la un eveniment de importanţă istorică la care toate statele europene importante sunt prezente”, afirmă liderul USR.

Ea a mai spus că „locul Republicii Moldova este lângă România, în Uniunea Europeană”.

„Am mai spus, o repet: locul Republicii Moldova este lângă România, în Uniunea Europeană. Oricâte resurse ar folosi Rusia lui Putin să schimbe soarta fraţilor noştri, eu am încredere că în această duminică vor spune un DA hotărât Vestului şi un NU categoric Rusiei care vrea să-i întoarcă în trecut! Mergeţi la vot”, a transmis Elena Lasconi.

Editor : B.P.