„Fraudele” reclamate de Terheș la CCR sunt de fapt erori corectate în procesele-verbale, recunoscute inclusiv de reprezentanții PNCR

Fraudele pe care le-a reclamat Cristian Terheș la Curtea Constituțională ca argument pentru anularea alegerilor prezidențiale de duminica trecută sunt de fapt erori de trecere a rezultatelor votului în procesele-verbale, erori care ulterior au fost corectate. O arată analiza proceselor-verbale de la secțiile indicate de europarlamentarul-candidat ca sursă de fraudă electorală. Ce nu a spus Terheș în cererea sa de anulare este că erorile au fost îndreptate inclusiv cu semnătura reprezentanților propriului partid, PNCR, în comisiile de votare. În plus, de voturile „scăzute” de la Ludovic Orban nu a beneficiat Elena Lasconi, cum susține Terheș, ci chiar Călin Georgescu, candidatul clasat pe locul I, pentru că erau ale lui.

În cererea de anulare a alegerilor prezidențiale înaintată Curții Constituționale, Cristian Terheș a dat și câteva exemple de secții de votare - două din București și una din Mehedinți - unde numărul de voturi atribuite lui Ludovic Orban ar fi fost modificat în jos, adică scăzut. În opinia lui, acest lucru îi susține teza fraudării alegerilor.

„În secțiile de vot cu indicativele B-1278, B-954 și MH-179, candidatul Ludovic Orban a înregistrat 85 voturi, 38 voturi, respectiv 36 voturi, în timp ce în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării s-a consemnat câte un singur vot pentru candidatul Ludovic Orban”, se arată în cererea lui Terheș.

Potrivit acestuia, de aici „rezultă că procedeul de «transfer» al unor voturi de la un candidat retras (Ludovic Orban - n.r.) la candidatul clasat pe locul al doilea (Elena Lasconi - n.r.) a influențat evident ordinea candidaților”.

Erori din sistemul electronic, îndreptate

Verificarea pe site-ul Autorității Electorale Permanente a proceselor-verbale de la secțiile menționate de Cristian Terheș arată însă că lucrurile nu stau cum le prezintă el.

În primul rând, voturile pierdute de Ludovic Orban nu s-au dus la Elena Lasconi, ci chiar la candidatul situat pe locul I, Călin Georgescu.

Într-adevăr, există diferențe între prima variantă (provizorie) și a doua variantă (finală) a proceselor verbale de la secțiile respective, dar numărul de voturi primite de Elena Lasconi nu s-a modificat.

Le secția MH-179, din comuna Gogoșu, Mehedinți, la varianta V1 (provizorie) a procesului-verbal cu rezultatele votului apar diferențe între procesul-verbal scris de mână și procesul-verbal general de sistemul electronic: în primul Ludovic Orban are 1 vot, Călin Georgescu - 36, iar în al doilea Ludovic Orban are 36 de voturi și Călin Georgescu - 2 (după cum se vede, cei doi candidați sunt unul sub altul în tabel).

Ulterior, membrii secției de votare au constatat că este vorba de o eroare de trecere a datelor și au făcut corectura în varianta finală (V2) a procesului-verbal, cu mențiunea clară a acestui lucru. În fapt, potrivit acestora, a fost vorba de o decalare a rândurilor tabelului, ceea ce a făcut ca voturile lui Călin Georgescu să ajungă la Ludovic Orban.

Prin urmare, au notat că „în prezența președintelui BEJ am constatat că a fost o decalare a datelor electronice din SICPV respectiv:

rândul 9 în loc de 1 se mod(ifică) cu o

rândul 10 în loc de 36 se mod(ifică) cu 1

rândul 11 în loc de 2 se mod(ifică) cu 36

rândul 12 în loc de 0 se mod(ifică) cu 2”.

Această corectare a erorii a făcut ca varianta finală a procesului-verbal să corespundă cu cea inițială scrisă de mână, în care Ludovic Orban are 1 vot, iar Călin Georgescu - 36. În toate variantele ale procesului-verbal, provizorii și finale, Elena Lasconi are același număr de voturi: 11.

Un alt lucru important de menționat este că modificarea (corectarea) procesului-verbal a fost făcută cu acordul și semnătura tuturor membrilor secției de votare, prima semnătură aparținând chiar reprezentantei partidului lui Cristian Terheș, Partidul Național Conservator din România (PNCR), Marioara Răchițeanu (foto).

Sursă foto: roaep.ro

Vă prezentăm mai jos cele trei variante ale procesului-verbal de la Secția 179, unde numărul de voturi a fost trecut eronat între candidați, pentru ca în final să fie corectat, cu semnătura tuturor membrilor comisiei de votare.

Procesul-verbal de la Secția 179 din Mehedinți, în varianta inițială scrisă de mână (corect), generată de SIPCV (eronat) și finală (corect). Sursă foto: roaep.ro

Situația a fost identică și la Secțiile 954 și 1.278 din București, unde au apărut diferențe între procesul-verbal scris de mână și cel generat de sistemul electronic, care i-a atribuit lui Ludovic Orban voturile lui Călin Georgescu.

Erorile au fost corectate în varianta finală a proceselor-verbale, care au fost semnate de toți membrii comisiilor, inclusiv reprezentanții PNCR, partidul lui Cristian Terheș.

De asemenea, la toate cele trei secții, numărul de voturi primite de Elena Lasconi a rămas același în toate variantele proceselor-verbale, și cele corecte, și cele cu erori.