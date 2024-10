Politica externă și economia ar trebui să fie două teme abordate mai des în declarațiile politice. Sunt sfaturi pe care trei foști candidați la alegerile prezidențiale le oferă celor aflați acum în cursa pentru Cotroceni. Digi24.ro a stat de vorbă cu Adrian Năstase, Victor Ponta și Viorica Dăncilă, trei foști lideri social-democrați care au pierdut pe ultima sută de metri alegerile prezidențiale, pentru a afla ce lecții au învățat ei.

Sondajele apărute în contextul alegerilor prezidențiale îl dau pe Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), drept candidatul cu cele mai mari șanse să intre în turul al doilea.

Din 2004 încoace, în ultimele patru runde de alegeri prezidențiale, candidații Partidului Social Democrat - Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Viorica Dăncilă - au intrat în turul al doilea chiar de pe primul loc, dar au pierdut, pe rând, cursa pentru Palatul Cotroceni.

Digi24.ro a stat de vorbă cu trei dintre candidații PSD care au ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din ultimii 20 de ani - Adrian Năstase, Victor Ponta (în prezent candidat PSD la alegerile parlamentare) și Viorica Dăncilă (în prezent candidat al Partidului Național Conservator la alegerile parlamentare).

Pe Mircea Geoană nu l-am contactat pentru acest articol având în vedere că este candidat independent la alegerile din noiembrie.

Candidații din 2024 „stârnesc mai puțin entuziasm”

La nivel general, candidații din 2024 „stârnesc mai puțin entuziasm” decât candidații din anii trecuți, a subliniat Victor Ponta pentru Digi24.ro.

„Fiecare are câte puțin, dar nu ne putem mulțumi cu puțin”, a menționat și Viorica Dăncilă. Fostul prim-ministru a făcut aluzie și la prima temă dezbătută în această campanie: pregătirea școlară a candidaților.

„Dacă în 2019 nu se punea problema unei diplome de BAC, acum se pune această problemă”, a menționat Dăncilă, pentru Digi24.ro.

La 20 de ani distanță de la alegerile prezidențiale în care a concurat cu Traian Băsescu, Corneliu Vadim Tudor, Marko Bella, Petre Roman, Gigi Becali sau Gheorghe Ciuhandu, Adrian Năstase regretă că pe scena politică din România nu mai sunt prezente „personalități politice”.

Redăm întrebarea adresată de Digi24.ro și răspunsul integral al foștilor candidați PSD:

Digi24.ro: Cum vi se par actualii candidați, în comparație cu cei împotriva cărora ați luptat dumneavoastră pentru Palatul Cotroceni?

Victor Ponta: „Stârnesc mult mai puțin entuziasm decât orice alți candidați, nu doar din 2014. Și în 2009, și în 2004, era mult mai mare entuziasmul suporterilor și antipatia pentru adversari. După 10 ani de domnul Iohannis, care a înghețat așa România - el e Regele Iarnă - parcă a înghețat și electoratul”

Viorica Dăncilă: „Nu aș vrea să etichetez niciun candidat, dar sper că cel care va câștiga să reprezinte țara cu foarte multă demnitate. Este o situație internațională foarte dificilă, vedem ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, între Rusia și Ucraina, și cred că avem nevoie de un candidat care poate gestiona aceste lucruri, care să poată discuta cu partenerii noștri, care să genereze încredere, pentru că nu este o situație de normalitate.

În 2019 nu aveam aceste probleme externe. Aș vrea să fie un candidat pregătit din punct de vedere economic și al politicii externe, pentru că, dacă în 2019, nu se punea problema unei diplome de BAC, acum se pune această problemă și nu avem lămuriri legate de acest aspect.

Eu cred că românii trebuie să fie foarte atenți pentru că vorbim de un președinte pe următorii 5 ani și este important să avem un președinte care cunoaște politică externă, are putere de negociere, poate să adune românii, să aducă consens și echilibru. Fiecare are câte puțin, dar nu ne putem mulțumi cu puțin”

Adrian Năstase: „În 2004, candidații de atunci erau personalități ale unei perioade de tranziție, formați, cei mai mulți, în perioada de dinainte de 89, din punct de vedere al educației, culturii, șamd. Lucrul ăsta a fost reproșat de foarte multe ori, pe bună dreptate, dar, sigur, dintr-un anumit unghi priviți acei candidați, ei aveau o altă anvergură culturală, educațională, mă refer inclusiv la Corneliu Vadim Tudor. Unii aveau o personalitate puternică, chiar dacă nu îl simpatizez pe Traian Băsescu, nu pot să nu recunosc și calitățile pe care le-a avut, istoria lui, comandant de navă, pe mare, și așa mai departe. O anumită istorie personală.

Evident, în acea perioadă, erau încă numeroase personalități care supraviețuiseră închisorilor comuniste, erau în zona partidelor istorice nume foarte importante, care au avut un anumit rol, mai ales în Parlament.

Acel tip de personalitate a dispărut în mod natural. Timpul, evident, i-a împins pe toți spre o zonă de senectute. Avem candidați care sunt formați în perioada de după Revoluție, cu alt tip de abordare, educație, nu aș putea spune că prefer acest gen de personalitate, evident că sunt subiectiv, dar cumva regret faptul că, știu eu, personalități politice de genul Crin Antonescu, Valeru Stoica, nu mai sunt prezenți în zona liberală, în forul public.

Asta ar fi diferența, aș spune, e determinată, probabil, de schimbarea generațiilor peste tot în lume. Dacă este mai bine sau mai rău, oamenii vor spune”

„Nimeni nu poate intra în turul al doilea fără susținere”

Viorica Dăncilă și Victor Ponta au subliniat că în turul al doilea al alegerilor prezidențiale ajungi doar dacă ai parte de susținerea partidului. Fostul premier Dăncilă a și acuzat PSD de „trădare” pentru că partidul a fost „poziționat în mare parte împotriva” ei în anul 2019.

Redăm întrebarea adresată de Digi24.ro și răspunsul integral al foștilor candidați PSD:

Digi24.ro: Dacă ați candida la această rundă de alegeri, credeți că ați avea șanse de a intra în turul al doilea sau câștiga alegerile prezidențiale?

Viorica Dăncilă: „Mi-este foarte greu să spun, am luat atunci 3,5 milioane de voturi, cu un partid poziționat în mare parte împotriva mea. Eu dacă ar fi să reproșez ceva, nu aș reproșa nici USR-ului, nici PNL-ului, aș reproșa în primul rând propriului partid pentru că de acolo a venit lipsa de susținere și trădarea. I-aș reproșa domnului Ponta, care a votat împotriva unui Guvern de stânga și acum se duce să candideze pe partea stângă. Dar nu știu acest lucru, 5 ani de zile am mai făcut politică, dar nu m-am gândit să candidez. Este foarte greu de spus, dar vom vedea la alegerile parlamentare”

Victor Ponta: „Nu poate să intre nimeni în turul al doilea, să câștige alegerile, dacă nu este susținut de unul dintre partidele mari. Nu avea rost să candidez, nefiind propus de un partid mare, dincolo de orice alte considerente personale. E o chestie, până la urmă, de logică politică. Ca în sport, ești bun pilot, dar îți trebuie mașină să concurezi la Formula 1. Degeaba ești bun pilot - problema domnului Geoană - e un candidat puternic, dar neavând o mașină, un staff tehnic, o echipă de mecanici, PR, nu văd cum poate să concureze”

Adrian Năstase: „Nu îmi place să răspund la întrebări ipotetice”

Temele pe care și le-ar dori dezbătute în campanie: Economia și Politica Externă

Politica externă a României și situația geopolitică ar trebui să fie principalele teme abordate în timpul acestei campanii electorale, arată Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în timp ce Victor Ponta și-ar dori mai multe dezbateri pe teme ce țin de sfera economică.

Redăm întrebarea adresată de Digi24.ro și răspunsul integral al foștilor candidați PSD:

Digi24.ro: Ce teme considerați că ar trebui dezbătute în această campanie electorală?

Adrian Năstase: „E foarte greu de spus, pentru că campania pentru prezidențiale are loc imediat după campania de locale și europarlamentare și în același timp cu campania pentru parlamentare. Temele sunt cam temele generale, până la urmă, deși, sigur, președintele are anumite atribuții care sunt distincte. Nu există în Constituție domeniul rezervat pentru președinte, cum se întâmplă în Constituția franceză, respectiv politica externă sau justiție - dar, sigur, un rol important îl are problematica internațională.

Cred că la noi dezbaterea despre probleme internaționale, în condițiile în care suntem la frontul războiului dintre Rusia și Ucraina și destul de aproape de Orientul Mijlociu, aceste lucruri lipsesc. Pentru oameni, multe probleme sunt legate de viața de zi cu zi, problemele pe care le au, mai ales de funcționarea serviciilor publice, de nivelul de trai, așa încât, ca să răspund pe scurt, cred că problematica internațională și problemele internaționale, inclusiv cele legate de funcționarea noastră în UE și rolul mai activ pe care trebuie să îl avem, de asemenea, felul în care putem să ne armonizăm politica de înarmare împreună cu NATO, aceste chestiuni ar trebui să prezinte interes, la fel ca și perspectiva de a intra în OCDE, eventual intrarea României în zona Euro”

Victor Ponta: „E o mare diferență și nu e doar opinia mea, e susținută de cifrele și datele oficiale. În 2014, România mergea foarte bine economic, aveam un deficit bugetar din ce în ce mai scăzut, plătisem datoria la FMI, aveam creștere economică, redusesem TVA, aveam o situație economică bună.

Tema domnului Iohannis a fost să luptăm cu Ponta și cu PSD, deși lumea o ducea bine. Acum, situația economică e dificilă și sunt foarte uimit să văd că temele au rămas ca pe vremuri - să ne luptăm cu PSD-ul, în loc să ne luptăm cu situația economică care e foarte rea, pentru că în Europa e foarte rea și dificilă, în condițiile războiului din Ucraina, al inflației, dar văd că nu prea există tema economică. Eu sunt uimit, dar na. În America, tot Economia e cea mai importantă în alegeri”

Viorica Dăncilă: „În primul rând, vedem ca prim pas candidatura pentru prezidențiale. Având în vedere ceea ce trebuie să facă un președinte, atribuțiile unui președinte, ar trebui să discute fiecare candidat în parte cum vede poziționarea lui față de temele care stau în atribuțiile unui președinte - securitate, mă refer la politică externă, respectarea Constituției, relațiile cu alte state, cum ne raportăm la partenerii strategici, cum ne raportăm la apartenența noastră la UE.

Asta aș vrea să văd, nu un atac de la o persoană la alta, nu cred că este productiv, nu cred că asta vor să audă oamenii. Când te duci președinte, am văzut că mulți dintre ei au desemnat candidatul pentru premier, trebuie să vină cu aspecte legate de partea economică, un program de guvernare, dar nu candidatul la prezidențiale, pentru că nu candidatul la prezidențiale va face case.

El trebuie să aducă acel rol de mediere, de observare, care îi permite să se implice în diferite proiecte cu aprobarea premierului. Cred că aici trebuie, pe lângă ce trebuie să facă prezidențiabilii, și o parte economică, având în vedere că nu ne aflăm într-o situație economică foarte bună, nu e doar din punct de vedere al românilor, dar și din punct de vedere al credibilității față de partenerii externi.

O țară care nu este consolidată dpdv economic, nu este stabilă dpdv economic, trăiește pe datorie, nu este un partener pe care se poate baza NATO sau UE. Aceste lucruri ar trebui dezbătute mai mult și aduse soluții pentru a ieși din această situație”

„Nu vedem nimic constructiv”

Atacurile între contracandidații la prezidențiale rămân de actualitate și în 2024, așa cum s-a întâmplat și la precedentele runde de alegeri. Viorica Dăncilă subliniază că principala diferență între runda de alegeri din 2024 și runda de alegeri din 2019 este apariția „partidelor suveraniste”, precum AUR.

„Dimensiunea emoțională va conta foarte mult” în acest an, a subliniat Adrian Năstase, în timp ce lupta declanșată de liberali împotriva social-democraților a fost catalogată „o scleroză politică” de către Victor Ponta.

Redăm întrebarea adresată de Digi24.ro și răspunsul integral al foștilor candidați PSD:

Digi24.ro: Ce diferențe observați între campania în care ați candidat dumneavoastră și campania de acum?

Victor Ponta: „Faptul că România s-a schimbat mult de tot, și în bine și în rău, în schimb temele de campanie sunt ca pe vremuri - să ne luptăm cu PSD-ul, ceea ce mi se pare o scleroză politică”

Viorica Dăncilă: „Este o campanie diferită. Acum 5 ani nu existau partidele suveraniste, nu aveam AUR, nici SOS. Atunci era o campanie mai mult între PSD-PNL-USR, UDMR-ul și partea susținută de domnul Ponta cu Tăriceanu, legat de Mircea Diaconu.

Am încercat și s-a vorbit cât de cât despre proiectele prezidențiale, singura problema atunci a fost că nu a existat o dezbatere între cei doi candidați, dezbatere normală. Mi se pare acum o campanie ieșită din normalitate, nu vedem decât acuze de o parte și de alta, care țipă mai tare, care îl acuză mai tare pe celălalt, nu vedem nimic constructiv. Nu am văzut un proiect prezentat cu seriozitate, un proiect de țară, un proiect de guvernare, decât la modul general. Acum, știți cum este, un proiect de țară, un program de guvernare, trebuie dublat de o proiecție financiară. E mult diferit de ceea ce a fost în 2019”

Adrian Năstase: „E destul de greu de făcut o comparație - au trecut 20 de ani. Ceea ce pot să observ e că în continuare există două linii de abordare, cel puțin - una, o abordare rațională, legată de strategii, proiecte, idei pentru viitor și o altă linie - cea emoțională, cu tot felul de artificii, de bombe care explodează din când în când și care atrag dezbaterea publică pe diferite direcții.

Vedem lucrul ăsta foarte clar în legătură cu candidații, CCR, cu reactivarea DNA în perioada aceasta de precampanie. E clar că dimensiunea emoțională va conta foarte mult și în acest an. La fel s-a întâmplat și în 2004, deci nu aș vedea o mare diferență.

Sigur, atunci eram înainte de intrarea în UE, abia intrasem în NATO, iar problematica era diferită, pentru că nu era foarte clar cum va funcționa România după 2007, intrarea în Uniunea Europeană. Noi tocmai adoptasem o revizuire a Constituției, în 2003, și această revizuire, care urma să ne permită până la urmă să finalizăm acquis-ul comunitar în cazul negocierilor și să stabilim o procedură mai simplă pentru aderarea la UE, aceste lucruri nu au fost suficient de interesante în dezbaterea de atunci și văd că nici acum problematica europeană nu este foarte mult abordată, cum nu a fost abordată nici în cazul alegerilor parlamentare”