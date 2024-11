Preşedintele Partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat joi, la Digi24, că CCR a dat o lovitură gravă democrației după ce a decis renumărarea a peste 9 milioane de buletine de vot din primul tur al alegerilor prezidențiale, precizând că nu există temei pentru o asemenea măsură. În plus, Orban ridiculizează constatarea CSAT că au avut loc atacuri cibernetice care au influențat rezultatul scrutinului.

Ludovic Orban susține despre Cristian Terheș că nu avea niciun motiv pentru a depune constestație la CCR.

„Toate procesele verbale au fost semnate de toți delegații formațiunilor politice care au făcut parte din reprezentanții care au făcut parte din birourile electorale ale secțiilor de votare ale birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor și a Biroului Electoral. La nivelul secțiilor de vot din străinătate.

Toți au semnat toate procesele verbale fără excepție. Hai să judecăm acuma. PSD nu contestă alegerile sau un alt candidat, să spun, care era aproape de turul doi, se trezește și depune contestație un candidat care a luat1%. De ce depune el contestație? N-are niciun motiv să depună contestație. Vă spun sincer că n-are nicio șansă. E dreptul lui fără discuție, dar eu ar fi trebuit să depun, că teoretic el zice că m-au furat pe mine și că au mutat voturile de la mine”, a declarat Orban.

El mai spune că prin decizia de renumărare a voturilor CCR a dat o lovitură gravă democrației. „Din punctul meu de vedere Curtea Constituțională, de o gravă lovitură democrație. Ei se consideră niște zei din Olimp care au capacitate să hotărască tot fără nicio răspundere. Este inadmisibil, n-au niciun temei solid. N-ai voie să ceri numărarea voturilor dacă nu ai un temei solid. Ce înseamnă renumărare a voturilor? Noi suntem într-un calendar electoral și pe 1 decembrie sunt alegerile parlamentare. În loc să se facă campanii pentru parlamentare, în care oamenii să vadă ce soluții au partidele pe educație, pe administrație, ce soluții, noi discutăm de repetarea turului, ca să înțelegeți de ce spun că este un pericol pentru democrație ce s-a întâmplat cu toate buletinele de vot. (...). E o stare de tensiune în societate. De 35 de ani trăiesc, n-a mai existat de 35 de ani. E o stare de nemulțumire, de furie, chiar de teamă de revoltă. Ăștia vor să dea foc la țară, n-au niciun pic de limită”, a mai spus Ludovic Orban.

Anterior, Orban a acuzat Curtea Constituţională că acţionează ca „un instrument politic” şi „face jocul PSD”, în urma deciziei de renumărare a tuturor voturilor de la turul I al alegerilor prezidențiale.

Curtea Constituțională a decis, cu unanimitate de voturi, să ceară Biroului Electoral Central renumărarea tuturor buletinelor de vot valabil exprimate și cele nule la primul tur al alegerilor prezidențiale.

Decizia a fost luată la finalul unei ședinte de două ore, în urma contestației depuse de Cristian Terheș, care acuza fraude privind voturile acordate Elenei Lasconi. Judecătorii vor relua vineri ședința.

Despre atacurile cibernetice constatate de CSAT

„Vine CSAT-ul și spune, deși aia mi se pare ridicol, ca să vă spun sincer. Iohannis a fost întrebat luni dacă a primit semnale de la servicii cu privire la atacuri cibernetice sau intervenția și a spus nu. Există comunicat dat de STS în care spune că nu există atacuri cibernetice pe sistemele IT adevărat, se referă la sistemele IT, asta e important, pentru că dacă era un atac cibernetic împotriva sistemelor IT de centralizare a voturilor, atunci într-adevăr putea să existe un temei pentru Curtea Constituțională să anuleze alegerile. Numai că STS-ul deja a dat poziție publică că nu au semnalat prezența niciunui atac cibernetic în ceea ce privește sistemele IT utilizate în procesul electoral. Mi-e se pare chiar așa ciudat. Convoci CSAT-ul și o dai numai așa, o discutăm despre, fără să dai niciun detaliu”, a mai declarat Orban.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a anunțat că au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influența corectitudinea procesului electoral. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că un candidat la președinție a fost favorizat de platforma TikTok. Este vorba de Călin Georgescu, care a avut o expunere masivă pe rețeaua socială.

