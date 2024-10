Scandalul fermelor de boți: Val de comentarii negative la adresa Elenei Lasconi în postări care au legătură cu Mircea Geoană

În contextul în care Elena Lasconi l-a acuzat pe Mircea Geoană că s-ar fi întâlnit cu un israelian care conduce o grupare care răspândește dezinformare pe rețelele de socializare, iar premierul Marcel Ciolacu a indicat că în România există o astfel de „fermă de boți” care ar lucra pentru candidatul independent, Digi24.ro a găsit mai multe comentarii publicate de conturi ciudate care o critică pe candidata USR, în postări în care este vorba despre Geoană.

La o postare publicată de Digi24.ro pe pagina de Facebook, care viza un articol legat de numirea lui Mircea Geoană la NATO, au existat mai multe comentarii în care Elena Lasconi este criticată. Menționăm că în acel articol nu era vorba despre candidatul USR, ci despre candidatul independent Geoană.

Postare pe pagina de Facebook Digi24.ro

„Elena nu poate niciodată să își rezolve conflictele, mereu în ceartă” sau „Nu te poți baza pe Elena Lasconi” sau „Elena Lasconi se preface a fi ceva ce nu este, în timp ce ascultă ordinele celor mai puternici”, sunt o parte din comentariile de la postarea Digi24.ro despre Mircea Geoană.

O mare parte dintre comentariile analizate de Digi24.ro se leagă de educația Elenei Lasconi, o acuză de „prefăcătorie” și o prezintă drept „madame”. Un alt aspect care reiese din analiza comentariilor este că unele nici nu menționează numele candidatului USR.

„Discursurile ei sunt parabole fără sens”, este un comentariu lăsat la o postare publicată de Mircea Geoană.

La nivel general, considerăm „conturi ciudate” profile de Facebook care și-au început activitatea în online recent, adică în ultimele luni, și au mai multe postări publicate în decursul a 3-4 zile (pentru a crea aparența că este o persoană activă pe rețelele de socializare).

De exemplu, Marcel Toma, un cont care a devenit activ pe Facebook la începutul lunii septembrie (a publicat 5 postări pe 4 septembrie, când și-a pus și poză de profil, și alte 3 postări pe 16 septembrie) a scris în octombrie că „Madame Lasconi ar trebui să fie evitată”.

Comentariile negative găsite de Digi24.ro nu se rezumă doar la postările de pe pagina de Facebook a publicației. Am identificat și alte rafale de comentarii negative la adresa Elenei Lasconi, de data asta în postări publicate de Mircea Geoană. Printre ele se numără și conturi care au avut comentarii negative la postarea menționată de Digi24.ro.

Liviu Vasile, un cont care a devenit activ în august, are, la rândul lui, 6 postări (printre care și poza de profil) publicate pe 22 august și o altă postare pe 27 august. În octombrie, Liviu Vasile a spus că „Elena Lasconi se preface a fi ceva ce nu este, în timp ce ascultă ordinele celor mai puternici”.

Comentariu Liviu Vasile la postare Digi24.ro

Liviu Vasile a comentat și la o postare publicată de Mircea Geoană, în care candidatul independent arată că a avut o serie de discuții în Iași: „Incompleta pregătire a Elenei Lasconi face evidentă lipsa ei de competență”.

Comentariu Liviu Vasile pe pagina de Facebook a lui Mircea Geoană

Un alt exemplu este Bianca Cristea, un cont devenit activ la finalul lunii iulie. Într-o singură zi, pe 22 iulie, și-a pus poză de profil, de copertă și, ulterior, a distribuit mai multe știri. La o postare în care Mircea Geoană spune că a avut o întâlnire la Iași, Bianca Cristea a lăsat următorul comentariu: „Cuvintele ei sunt doar zgomot de fundal, nicio substanță”.

Elena Lasconi: „În joc este România, nu orgoliile mărunte”

Într-o reacție pentru Digi24.ro, Elena Lasconi, ținta comentariilor negative, susține că nu a „arătat pe nimeni cu degetul fără dovezi și fără un motiv bine întemeiat, pentru că în joc este România și nu orgolile mărunte”.

„Tot ce îmi doresc este ca instituțiile statului să-și facă datoria. Nu putem ignora influența Rusiei în alegerile din România. Nu putem lăsa indivizi periculoși să modeleze lumea pe care o vedem după cum vor ei să arate, nu putem lăsa ca adevărul să fie îngropat de campanii foarte puternice de manipulare în social media. Ar fi iresponsabil, ne-ar întoarce în trecut și ar trimite România în beznă. Poate vi se par cuvinte mari, dar nu sunt, e un pericol real și nu putem să închidem ochii”, a menționat Elena Lasconi.

Candidata USR la prezidențiale mai cere instituțiilor statului - precum DNSC și ANCOM - să „oprească fermele de troli și să facă verificări serioase”.

„Lupta cu dezinformarea este o luptă pe care trebuie să o dăm, eu nu accept să închidem ochii la ceva ce este atât de periculos pentru democrație”, a adăugat fosta jurnalistă.

Digi24.ro l-a contactat și pe Mircea Geoană pentru a oferi un punct de vedere, însă nu a răspuns până la momentul publicării acestui articol.

Cât de ușor e să creezi un profil fals

În anul 2024, internetul oferă mai multe aplicații prin care poți crea o personalitate falsă. Prima aplicație găsită de reporterii Digi24.ro pe Google, care permite crearea unei identități false, ne-a furnizat „datele” lui Robert D Mebane. Pentru acest experiment, i-am cerut să ne creeze profilul unui bărbat de 26 de ani din Los Angeles, California.

Aplicația ne oferă și date despre acest Robet D Mebane - cum o cheamă pe mama lui, dacă are animale de companie, o adresă de mail, ce grupă sanguină are, ce profesie are, ce salariu câștigă, o biografie, genul muzical preferat și chiar un cont și o parolă pentru rețelele de socializare. Desigur, toate sunt informații generate pe loc.

Aceasta este o metodă simplă și accesibilă oricui pentru a crea o personalitate falsă. Există, însă, și metode mai complicate și eficiente, folosite de grupări precum cea expusă de The Guardian - Team Jorge - condusă de israelianul Tal Hanan, care se află în centrul scandalului electoral dintre Geoană și Lasconi.

The Guardian arată că principalul serviciu oferit de „Team Jorge” este un software care poate controla o armată de mii de conturi false pe Twitter (acum X), Facebook, LinkedIn, Telegram, Gmail, Instagram și Youtube. Hanan se lăuda că „armata” lui virtuală ajunge la 30.000 de conturi fake. Jurnaliștii au documentat cazuri în care conturile fake au fost implicate în campanii social media în peste 20 de state.

„Aceste ferme de trolli creează un anumit climat de opinie favorabil sau nefavorabil unui candidat. Vor să creeze polarizare, care duce la mobilizare electorală. Se creează o discuție paralelă față de cea legitimă (...) Sunt anumite teme împinse de acești trolli. Această modalitate a fost folosită intens în diferite campanii electorale”, a explicat Costin Ciobanu, cercetător și analist politic, doctorand în științe politice al McGill University, la Digi24.

Expertul a subliniat, însă, că nu există date despre eficiența acestei practici.

Scandalul electoral al fermelor de boți

Elena Lasconi a acuzat marți seară, în cadrul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN, că Mircea Geoană s-ar fi întâlnit cu Tal Hanan, prezentat în presa internațională drept „creierul israelian al dezinformării”. Geoană a respins acuzațiile, chiar și după ce i-au fost prezentate poze publicate de Lasconi, în care Tal Hanan apare lângă curtea Institutului Aspen (Mircea Geoană este președinte și se află printre fondatorii Institutului).

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențiale, a intervenit și el în acest scandal. Înaintea ședinței de Guvern de miercuri, Ciolacu a declarat că are informații că în București ar exista o fermă de conturi false menite să manipuleze campania în folosul candidatului independent Geoană.

Premierul a mai menționat că a cerut instituțiilor cu atribuții în domeniu să verifice această situație.

Tot înaintea ședinței de Guvern, jurnaliștii l-au întrebat și pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dacă știe despre existența acestor acestor ferme de troli, însă nu a știut să explice dacă acest lucru este permis de Lege și a promis că se va interesa.

Important de menționat, însă, că nu este prima oară când competitorii electorali sau politicienii din România apelează la astfel de ferme de conturi fake. Discuții în spațiul public există de ani de zile pe această temă.