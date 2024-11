Val de mesaje anti Călin Georgescu postate de vedete. Mira: „Nu vreau să cred că bunicii noștri au murit degeaba pentru libertate”

Mesaje clare anti Călin Georgescu au venit și din partea mai multor vedete de la noi din țară. Solistul Trupei Vunk, de exemplu, a mărturisit pe Instagram că a fost uluit de rezultatele din primul tur al prezidențialelor, iar cântăreața Mira îndeamnă tinerii să voteze pentru libertate. O reacție a venit și din partea magicianul Robert Tudor care cere sfatul inteligenței artificiale pentru votul de pe 8 decembrie.

Cornel Ilie, cântăreț: Este imposibil să nu scot din mine uluirea care se transformă în teamă față de demența provocată de alegerea masivă a unui persoane care e mai mult decât bizară, a unui pericol real. La o simplă căutare pentru cine încă nu a văzut ce delir are acest om, ce idei are, închipuiri are, mie mi se pare că acest om este un impostor.

Mira, cântăreață: Dacă până acum noi nu ieșeam în față, acum spun că este critic și că trebuie să o facem. Eu o să votez cu Lasconi din motive eviente. Nu vreau să cred că bunicii noștri au murit degeaba pentru libertate și îmi doresc să înțelegem că nu e un conflict și că trebuie să fim uniți. Mă bazez pe generația mea, mă bazez că o să iasă la vot, este musai să iasă la vot.

Robert Tudor, magician: Spune-mi și mie cu cine să votez pe 8 decembrie.

-Elena Lasconi pare mai aproape de cerințele de modernizare, transparență și aliniere cu valorile europene.

-Mulțumesc.

Florin Ristei, cântăreț: Aveți grijă ce votați duminică la parlamentare și pe 8 decembrie în turul 2 pentru că noi o să decidem cum trăim următorii 5 ani și care e direcția. Alegeți cu cap!

Delia, cântăreață: Orice poate să facă un bărbat poate să facă și o femeie. Femeia nu este doar un bun pentru a aduce viață pe pământ, nu este un incubator ambulant. Nu e doar atât.

Erika Isac, cântăreață: Feminismul este cel care v-a dat dreptul la vot, datorită feniminisumului puteți vota astăzi, puteți avea bunuri materiale pe numele vostru astăzi, puteți face plângeri la poliție astăzi, puteți să vă cumpărați case și puteti avea opinii în online despre orice.

