Cum explică Toni Greblă reducerea programului de vot duminică la alegeri în diaspora : „Vineri vor fi deschise mai devreme”

Toni Greblă, președintele AEP, a vorbit la Digi24 despre noile reguli pentru campania electorală pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna mai și a explicat motivele pentru reducerea programului de vot din diaspora.

„Autoritatea Electorală Permanentă are sarcini în a organiza din punct de vedere tehnic alegerile, drept urmare nu aș face deloc referire la ceea ce ați spus dumneavoastră, ci să analizez în general cum ar trebui să stea lucrurile din punct de vedere legal pentru campania de publicitate politică în campania electorală, atât reglementează această ordonanță de urgență și acest lucru se face doar de către un competitor politic, în condițiile legii, adică printr-un mandatar financiar și având în vedere faptul că toate aceste materiale de propagandă politică electorală trebuie să aibă un semn care să identifice candidatul și mandatarul financiar prin intermediul căruia a fost produs, se difuzează, se multiplică materialul respectiv. Nu este vorba de simplii cetățeni, este vorba de campanii electorale plătite cel puțin pentru producerea materialelor respective de către competitorii electorali.

Un cetățean care nu are nicio legătură cu candidații, nu are nicio legătură comercială sau o legătură contractuală cu contract, poate să fie în încheiat și în formă consensuală, adică au bătut palma, nu neapărat înscris, orice asemenea cetățean poate să-și exprime prin toate mijloacele când se întâlnește cu prieteni, cu cunoscuți, să își facă cunoscută opțiunea lui politică, să laude un anume candidat sau să critice un anume candidat. Acest lucru îl poate face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv pe platformele online. Dar dacă nu se găsește o legătură de cauzalitate între cel care voluntar a simțit el nevoia să-și declare susținerea față de un anumit candidat sau să critice un anume candidat în limitele admise pentru critică, adică să nu profereze amenințări, să nu fie un fake news, evident, să nu fie material de defăimare sau dezinformare, ca atunci, platforma este obligată să-l elimine fie la solicitare, fie din oficiu. Dar dacă este un simplu material prin care el își exprimă liber opțiunea politica, acest lucru nu constituie contravenție, nici infracțiune, pentru că asta ar dăuna exprimării libere a cetățenilor, a căror exprimare este un drept fundamental câștigat de de omenire,” a declarat Toni Greblă.

Întrebat cine va fi sancționat dacă un influencer care a primit bani pentru promovare unui candidat și nu scrie acel cod, președintele AEP spune că mandatarul financiar și candidatul pot fi sancționați contravențional și se poate confisca contravaloarea sumei.

„În primul rând materialul la solicitarea pe care o primește AEP, deci când suntem solicitați că un anume material de campanie electorală apare a fi nemarcat, sesizăm imediat platforma și aceasta este obligată să-l îndepărteze imediat. Deosebit de aceasta, mandatarul financiar și candidatul pot fi sancționați contravențional și se poate confisca contravaloarea sumei de producere și de difuzare a materialului publicitar respectiv. Dacă cumva acel candidat ar încerca să-i fie și rambursată după terminarea alegerilor această sumă cheltuită, evident că ea va fi refuzată la plată și va fi confiscată contravaloare a acestuia,” a explicat președintele AEP.

Despre cum se poate verifica astfel încât toate materialele postate online să fie marcate, Toni Greblă spune că „nicio instituție în statul român nu poate să verifice în mod real toate materialele puse pe o platformă”.

„În nicio țară din lume, nicio instituție a unui stat și nicio instituție în statul român nu poate să verifice în mod real toate materialele puse pe o platformă. Nici măcar Comisia Europeană, care încearcă și ea să găsească o rezolvare a acestei probleme legate și de publicitate nemarcată, și de fake news, și de defăimare, și de dezinformare, și cele care conțin amenințări, care folosesc imagini care nu trebuie să apară în spațiul public, ele sunt urmărite, unele dintre ele sunt descoperite, se fac sesizări și în unele cazuri sunt îndepărtate. Însă AEP nu are a competența decât ca aceste sesizări, care sunt făcute, să le transmită imediat marilor platforme sau în plan național, site-urilor de știri, instituțiilor de audio-vizual, care acestea trebuie să le îndepărteze imediat. Se mai aplică și niște sancțiuni respective. Însă AEP nu are competența legală, nu are structura de personal creată, nu are mijloacele tehnice la îndemână pentru a urmări tot ceea ce se întâmplă în spațiul virtual,” a precizat Toni Greblă.

Cum se schimbă votul în străinătate

Toni Greblă a vorbit și despre cum se va schimba votul în străinătate.

„Situația este diferită de la țară la țară. Există țări care organizează secții de votare în străinătate pentru cetățenii proprii care locuiesc în alte țări. Există țări care organizează numai în cadrul ambasadelor și în sfârșit, există țări care nu acceptă decât votul prin corespondență, iar toți cetățenii, dacă vor să voteze, să vină în patrie ca să voteze. În România votarea, și în legislatura trecută, a început de vineri a început de vineri de la ora 12:00 până la ora 21:00, sâmbătă de la ora 7:00 la ora 21:00 și duminică de la ora 7:00 la ora locală. Acum s-au modificat următoarele termene. În toate țările, în aproximativ 950 de secții pe care le va deschide Ministerul de Externe cu avizul AEP, dar propunerea și organizare aparține Ministerului de Externe și Ministerul de Externe intenționează să mențină aceleași 950 de secții de votare, chiar dacă localurile secțiilor vor fi modificate acolo unde ministerul nu mai poate să închirieze spații în același în aceeași locație. Deci, toate cele 950 de secții de votare se vor deschide vineri la ora 7:00 ora locală a fiecărei secții de votare din străinătate și vor fi închise la ora 21:00 cu posibilitatea de prelungire până la ora 24:00 dacă mai sunt cetățeni așteptând să intre în secția de votare pentru a vota.

Sâmbătă, votarea va fi făcută între aceleași ore, 7:00 - 21:00 ora locală a fiecărei secții de votare din străinătate, cu posibilitate, de asemenea, de prelungire până la ora 24:00 și duminică va începe la ora locală7.00 în toate secțiile de votare și se va încheia la ora 21:00, ora locală a României. Drept urmare, cvasimajoritatea secțiilor de votare se vor închide, vor fi închise, însă vor exista câteva secții de votare care vor trebui închise mai devreme decât a fost obișnuit până acum, adică la ora 21:00 ora locală a secției de votare.

Și vă dau câteva exemple, în Europa vor închide la ora 22:00 și respectiv la ora 23:00 țările care sunt în urma noastră cu o oră, cu două, câteva țări din din Europa, iar cu 2h înainte vor închide numai Islanda, Irlanda și Portugalia.

Vor închide mai devreme duminică, mai ales secțiile de vot din Statele Unite și Canada, adică începând cu ora 18:00 până la ora 14:00 când secții de pe coasta de vest a Statelor Unite și Canada vor închide la ora 14:00 în cursul zilei de duminică. Vă dau și câteva date statistice, ca să să fiu mai clar. La alegerile din primul tur din 24 noiembrie anul trecut s-au prezentat la vot în secțiile de votare din străinătate 821.703 alegători, 800.000 de alegători. După ora 21:00 ora locală a României, când vor fi acum închise toate secțiile de votare, au mai votat în străinătate 26.427 de cetățeni, asta însemnând un alegător și ceva pentru fiecare din cele 19.000 de secții din străinătate. Deci ponderea celor care li se micșorează perioada de vot de duminică cu câteva ore este foarte mică, dar se mărește cu 5h pentru toate secțiile de votare.

Ziua de vineri care în loc să se deschidă secțiile la ora 12:00 o să se deschidă toate cele 950 de secții la ora 7:00, adică cu 5h mai devreme decât au fost deschise în legislatura trecută,” a declarat Toni Greblă.

