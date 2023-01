Campania de donare de sânge inițiată de Digi24 continuă și în 2023

Campania națională de donare de sânge inițiată de Digi24 continuă pe tot parcursul acestui an. Sub sloganul „Avem același sânge” ne propunem să ajutăm pacienții care au nevoie de acest „medicament” care nu se găsește în farmacii, nu poate fi fabricat, ci doar donat. În colaborare cu centrele de transfuzii și autoritățile locale mergem, la început de an, în judetele Arges și Vâlcea, pe 20 ianuarie. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila sprijină campania Digi24, iar prezent la donarea de sânge va fi chiar rectorul Viorel Jinga.

Viorel Jinga - rector UMF „Carol Davila”: Fiind muscelean, mă bucur că Digi a ales Câmpulung Muscel pentru această campanie. Noi sprijinim această acțiune și cu studenți care vor fi prezenți acolo, dar, personal, voi fi la Câmpulung. Aștept cât mai mulți localnici să vină acolo în această campanie de donare de sânge.

În Argeș, centrul mobil de donare de sânge va fi la primăria Câmpulung Muscel, iar cei care vor să doneze sunt așteptați între orele 8 și 15, pe 20 ianuarie.

Viorel Jinga - rector UMF „Carol Davila”: Eu, fiind chirurg urolog, realizez și mai mult necesitatea acestor campanii, de multe ori fiind nevoiți să amânăm aceste operații și, uneorim erau chiar urgente.

În județul Vâlcea, donarea de sânge va avea loc în comuna Mihăești, la căminul cultural, între orele 8 și 15, pe data de 20 ianuarie. În fiecare județ vor fi și studenți de la facultatea de medicină pentru realizarea screeningului cardiologic, coordonat de medicul Ștefan Busnatu, prodecan al UMF Carol Davila București.

Ștefan Busnatu - prodecan UMF „Carol Davila”: Vrem să construim o hartă a riscului cardiovascular în rândul donatorilor de sânge. Veniți alături de noi să salvăm împreună cât mai multe vieți.

Digi 24 a demarat cea mai mare campanie de donare de sânge în spijinul pacienților, pe 1 decembrie, anul trecut, în 3 județe: Gorj, Alba și iași. Au donat atunci peste 300 de oameni.