Absolvent de 10 la Bac: Într-o țară în care profesorii ar fi mai respectați, aș fi profesor de Română sau Filosofie

Aproape 73% dintre candidați au promovat bacalaureatul în acest an. Un procent apropiat de cel de anul trecut. Probabil va mai crește, puțin, după soluționarea contestațiilor. A scăzut, însă, dramatic, numărul candidaților cu medii de 10. Sunt doar 56, față de 162 în 2022. Și, așa puțini cum sunt, se pregătesc să plece din România.

La nivelul țării, 56 de elevi au obținut media 10 la Bacalaureat. Cei mai mulți, câte 5 candidați, au fost în București, Argeș, Prahova și Constanța.

Ciprian Munteanu, absolvent de liceu: "Tremuram, plângeam. Nu mă așteptam, sincer. La Română, în special. La Politehnică, la Automatică vreau să merg mai departe, însă sincer, într-o țară în care profesorii ar fi mai apreciați, mai respectați, aș fi profesor de Română sau Filosofie."

Vlad Oros, absolvent de liceu: "Voi studia la MIT în State, fizică și matematică și după ce voi termina cei 4 ani de acolo voi vedea ce fac. N-am nicio idee. Mă gândesc la un moment dat mă voi întoarce în țară. Nu știu dacă asta va fi după cei 4 ani sau mai târziu, nu știu dacă voi mai lucra în State sau voi face un masterat sau voi merge la altă universitate din Europa."

Riana Matei, absolventă de liceu: "Am fost admisă la Delft în Olanda la Facultatea de Nanobiologie, am ales să merg aici tocmai pentru că pot continua să studiez matematica și fizica, altfel aș fi rămas aici la Medicină. (Rep: Dacă am fi avut această specializare la noi ai fi rămas aici?) Da pentru că sunt foarte atașată de părinți."

