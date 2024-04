Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute în 8 aprilie

1820 - VENUS DIN MILO



Un fermier grec de pe insula Milos a descoperit o statuie printre ruinele unui oraș antic, aflat lângă proprietatea lui. Statuia era ascunsă într-o nișă săpată în tuf vulcanic. Muzeul Luvru, care pierduse multe piese după căderea lui Napoleon, aude de descoperire și achiziționează statuia. Din 1821, Venus din Milo este o piesă de bază a colecției. Statuia este din marmură de Paros, are 2,04 m înălțime și a fost făcută între anii 150 și 120 î. Hr. Venus a fost găsită cu ambele mâini lipsă. Cauza pagubelor e necunoscută.



2008 - ZGÂRIE-NORI CU ELICI



În capitala regatului Bahrain era inaugurată prima clădire din lume cu turbine eoliene incluse. Bahrain World Trade Center este făcută din părți simetrice, unite de 3 punți. Pe aceste punți sunt instalate 3 turbine eoliene de 225 kW fiecare. Forma clădirii este gândită special să accelereze vântul care învârte palele turbinelor care produc curent. Clădirea a câștigat numeroase premii de sustenabilitate. Turbinele generează între 11% și 15% din necesarul de

electricitate al clădirii, adică peste 1 GWh pe an.



2005 - ÎNMORMÂNTAREA UNUI PAPĂ



La Vatican avea loc înmormântarea Papei Ioan Paul al II-lea. Un număr record de oameni și un număr record de șefi de stat și oficiali au participat la ceremonie. Patru regi, cinci regine, 70 de președinți și prim-miniștri, plus lideri a 14 religii și culte au fost prezenți. În plus, 250.000 de oameni au urmărit totul din Vatican. Prezența istorică a fost dovadă a rolului important jucat în istoria modernă de primul Papă polonez. Funeraliile au fost conduse de Joseph Ratzinger, ce a fost ales Papă.