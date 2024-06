1973 - PRĂBUȘIREA MÂNDRIEI URSS

Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din lume, se prăbușea în timpul unui zbor demonstrativ la salonul aeronautic de la Paris. 14 oameni au murit.

6 victime erau din avion, iar celelalte 8, de la sol. În plus, 15 case din jurul aeroportului au fost distruse. Se crede că piloții sovietici au făcut manevre care nu erau aprobate.

Tupolev Tu-144 a avut primul zbor cu două luni înainte de Concorde. La exterior, cele două avioane sunt aproape identice, dar aeronava franco-britanică era mai avansată.

1989 - CATASTROFĂ PE TRANSSIBERIAN

La 1.700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz, care se scursese dintr-o conductă care mergea pe lângă calea ferată Transsiberiană, exploda cu o forță uriașă.

Două trenuri de pasageri, care treceau pe acolo, au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit iar alți 600 au fost răniți. Printre victime sunt și mulți copii.

Se estimează că flăcările ardeau cu 1.000 °C. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar.

2008- "YES, WE CAN"

Barack Obama a devenit oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile care avea nevoie.

După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă.

Barack Obama a fost primul candidat afro-american în cursa pentru președinția SUA din partea unuia dintre cele două mari partide din Statele Unite.