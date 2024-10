1957 - MOMENTUL SPUTNIK

URSS punea pe orbită primul satelit artificial, Sputnik. Era o sferă de metal de 83 kg cu patru antene. În interior era două transmițătoare care dădeau 3 bipuri pe secundă.

Sputnik a impresionat și a șocat în egală măsură. A fost începutul cursei spațiale. SUA și Vestul au realizat că erau în urma URSS și au băgat sume uriașe de bani în rachete.

O lună mai târziu, URSS trimitea în spațiu, cu Sputnik 2, pe Laika, prima ființă pe orbită. Totuși, SUA câștigă cursa spațială, prin punerea primului om pe Lună, în 1969.

1958 - ÎN ZBOR PESTE ATLANTIC



Acum 66 de ani au început primele zboruri comerciale peste Atlantic cu avioane cu reacție. O aeronavă Comet 4 a unei companii britanice a decolat de la Londra la 9:55.



Zborul până la New York a durat 10 ore și 20 de minute. În aceeași zi, tot un avion Comet 4 al aceleași companii, a zburat de la New York la Londra în 6 ore și 12 minute.



A fost începutul unei noi epoci pentru zborurile de pasageri. Trecerea Atlanticului a devenit rutină. Ruta New York - Londra e una dintre cele mai importante din lume.

2006 - WIKILEAKS SE DEZVĂLUIE

Julian Assange și câțiva colaboratori înregistrau pagina "Wikileaks.org". Era o cale prin care documentele secrete obținute de Wikileaks să ajungă mai repede la presă.

În 2010, Wikileaks dă lovitura. Publică documente secrete legate de războaiele din Irak și Afganistan, dar și scrisori diplomatice. Izbucnește un uriaș scandal global.

Sursa documentelor a fost Chelsea Manning, analist în cadrul Armatei SUA. Manning a fost condamnată în SUA. Assange e în arest și așteaptă extrădarea din UK în SUA.