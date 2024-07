EURO 2024. LIVE TEXT România - Olanda, marți de la 19:00. Tricolorii luptă pentru un loc în sferturile turneului

Naţionala României înfruntă echipa Olandei în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, meci care va avea loc mâine, 2 iulie, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00.

România a câştigat Grupa E a competiţiei, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea în Grupa D.

Tricolorii au trecut pentru a doua oară de faza grupelor, după ediţia din 2000, însă acum au reuşit să termine pe primul loc.

În Grupa E, România a învins Ucraina cu 3-0, a fost învinsă cu 2-0 de Belgia și a remizat, 1-1, cu Slovacia.

La acest EURO, Olanda a învins Polonia cu 2-1, a remizat 0-0 cu Franța și a pierdut în fața Austriei cu 2-3. Pentru Olanda, câștigătoare în 1988 a trofeului european, aceasta este a 12-a participare la EURO. Supranumită și „Portocala mecanică”, Olanda este pe locul 7 în clasamentul FIFA.

Edward Iordănescu: Olanda e favorită, e nevoie de unitate în fiecare secundă şi sacrificiu total

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a transmis, luni, un mesaj prin intermediul site-ului oficial al FRF, în care a afirmat că Olanda, adversara din optimile de finală ale EURO 2024, este favorită şi a subliniat că pentru a obţine calificarea jucătorii săi trebuie să dea dovadă de unitate în fiecare secundă şi sacrificiu total.

„În mod cert ne aflăm în faţa celei mai mari provocări din parcursul nostru împreună. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o spun valorile individuale ale adversarului, experienţa lui uriaşă în astfel de contexte la acest nivel. Tot ce am cucerit până acum am cucerit cu realism: da, Olanda e favorită. Iar tot ce am cucerit până acum am cucerit prin unitate, ambiţie şi sacrificiu. Acum e nevoie de unitate în fiecare secundă, ambiţie fără precedent şi sacrificiu total într-o singură direcţie. Dacă înaintea fiecărui meci de la EURO am spus că băieţii sunt pregătiţi, acum spun că sunt pregătiţi, dar e nevoie şi de un răspuns din partea lor pe care nu pot să-l ofer decât după meci. Un răspuns pe care nimeni nu ni-l poate oferi acum în afară de ei: cât de tare ne dorim mai mult?”, a afirmat Iordănescu

„Ceea ce am obţinut până acum nu e deloc puţin. Dar cei care îşi iau soarta în propriile mâini, ca bărbaţi adevăraţi, sunt cei care nu se mulţumesc nici cu mult, nici cu puţin. Sunt cei care vor tot! Când milioane de români cântă în acelaşi timp cu jucătorii imnul nostru, e un vers care azi contează mai mult ca oricând pentru noi: «Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte». E un meci de acum ori niciodată, acesta e adevărul. Cu care te întâlneşti o dată în viaţă. Iar dacă grupul va reacţiona după chipul în care a fost construit şi a performat, atunci îşi va croi cu adevărat o soartă. Un destin”, a mai spus Edward Iordănescu, potrivit Agerpres.

Răzvan Marin, înainte de meciul cu Olanda: Suntem pregătiţi, cine va intra mâine va da totul pe teren

Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat într-o conferinţă de presă că tricolorii sunt pregătiţi să dea totul pe teren pentru a trece de Olanda în optimile Euro-2024.

„Sunt bine, am avut o mică răceală, sunt apt sută la sută şi acum sunt apt să dau totul pe teren. Ştiam că aşteptările vor fi mari, acum sunt şi mai mari, că am trecut de grupe, dar din punct de vedere mental suntem bine şi pregătiţi să facem lucruri mari. Nu văd ca o revanşă duăă sezonul de la Ajax, eu îmi fac treaba pe teren, ala a fost să fie. Eu îmi fac treaba pe teren, pentru mine şi pentru România. Suntem pregătiţi, am avut şase zile de recuperare şi sunt sigur că cine va intra mâine,va da totul pe teren. Cel mai important este ca echipa să câştige. Mă bucur că am ajutat prin evoluţii bune, îmi doresc ca România să ajungă cât mai departe. Naţionala Olandei are jucători de top, poate au avut un start mai greu, dar noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut”, a spus Răzvan Marin, potrivit News.ro.

Analiză AFP: Olanda are un statut de apărat în faţa României

Considerată printre outsideri la EURO 2024, Olanda are un statut de respectat în optimile de finală de marţi seară, la Munchen, împotriva României, scrie AFP într-o scurtă cronică a meciului dintre cele două naţionale care va avea loc pe Allianz Arena.

Obişnuită să ajungă în „careul de aşi” al Europenelor între 1988 şi 2004, Olanda nu a mai ajuns în top 8 continental la ultimele turnee finale, suferind eliminări încă din faza grupelor în 2012, apoi în optimi în 2021 împotriva Cehiei, şi ratând chiar o prezenţă la turneul final în 2016.

„Trebuie să găsim marţi răspunsurile potrivite pentru că miza este mare. Ar putea fi chiar finalul pentru noi. Evident că nu este ceea ce ne dorim, dar s-ar putea întâmpla dacă nu jucăm mai bine faţă de cum am făcut-o până acum”, a avertizat selecţionerul olandez Ronald Koeman.

Revenit pe banca tehnică a Olandei de la 1 ianuarie 2023, Koeman este sub presiune, chiar dacă contractul său ar trebui să dureze până la Cupa Mondială din 2026, peste doi ani, în America de Nord (Statele Unite, Canada, Mexic).

„Nu cred că este o întrebare bună pentru acest moment”, a răspuns Koeman chestionat cu privire la posibilele consecinţe pentru viitorul său în cazul eliminării în optimile de finală ale EURO 2024.

El s-a declarat conştient de faptul că ceea ce a arătat până acum în grupă echipa sa este insuficient, respectiv o victorie chinuită cu Polonia (2-1), o remiză cu Franţa (0-0) şi o înfrângere în faţa Austriei (3-2). Olanda a ocupat locul trei în cea mai grea grupă de la EURO 2024, cu 4 puncte.

„Din fericire pentru olandezi, aceştia se confruntă cu cea mai slabă câştigătoare a unei grupe, România, care a încheiat această primă fază cu acelaşi număr de puncte, 4”, menţionează AFP, citată de Agerpres.

Românii trăiesc o „dulce euforie”, care nu s-a mai încheiat de la victoria cu 3-0 împotriva Ucrainei, în primul meci al naţionalei pregătite de Edward Iordănescu, de acum două săptămâni la Munchen, notează sursa citată.

Datorită acestei a doua victorii în 17 meciuri din faza finală a unui Campionat European, România, condusă de atacantul său Nicolae Stanciu, şi-a validat calificarea în faza eliminatorie, ca în anul 2000. La vremea respectivă, România a ajuns în sferturi de finală, eliminând Germania şi Anglia în grupă, dar se afla la amurgul unei generaţii de aur condusă de Gheorghe Hagi.

„Fotbalul românesc a avut o generaţie de aur cu rezultate grozave”, a declarat antrenorul Edward Iordănescu după victoria (3-0) împotriva Ucrainei. „Dar actuala generaţie are suflet şi o inimă uriaşă. Este fără limite”, a avertizat selecţionerul despre jucătorii săi.

Fiul lui Anghel Iordănescu, selecţioner al României din septembrie 1993 până în iulie 1998, Edward asigură legătura dintre cele două generaţii, la fel ca Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi. La 25 de ani, el joacă „cu mândrie” cu nr. 10, al tatălui său, pe tricou. „Este o presiune cu care m-am născut, aşa că m-am obişnuit”, a explicat Ianis Hagi.

Spectacol româno-olandez în Fan Zone-ul din Munchen, înaintea partidei România - Olanda

Începând cu ora 13:00, cornerul României din Fan Zone din Olympia Park va fi deschis pentru suporteri cu premii, activări, sesiuni de autografe şi multe surprize, informează frf.ro.

Între orele 13:00 şi 14:30 se dă startul unei petreceri româno-olandeze pe scena din Fan Zone-ul oficial UEFA. Din partea României, vor cânta pe scena din Fan Zone Loredana Groza, Marius Moga şi Guess Who, care va interpreta piesa „Tot mai sus”, de pe coloana sonoră a filmului „În inima Naţionalei”, în timp ce Pavel Bartoş va întreţine atmosfera.

Din partea Ţărilor de Jos vor fi prezenţi Yves Berendse, Joël Borelli şi Yuki Kempees, potrivit sursei citate de News.ro.

FRF anunţă că, din păcate, amplasarea stadionului din München nu permite organizarea unui Fan Walk înaintea partidei.

Pentru a ajunge la stadion, este recomandat ca suporterii să folosească autobuzele shuttle puse la dispoziţie gratuit de organizatori ori transportul în comun, după cum urmează:

Autobuzele shuttle vor circula regulat începând cu ora 14:00 din parcarea Olympiapark (Block 19);

Sistemul de metrou: linia U3 de la Olympiazentrum, cu schimbare la Odeonsplatz pentru linia U6. Stadionul se află la staţia Frottmaning.

Ce scrie presa din Olanda despre „surprinzătoarea” națională a României, după ce a fost stabilit meciul din optimi

După ce a fost stabilit meciul România - Olanda din optimile Campionatului European de fotbal 2024, jurnaliștii publicației De Telegraaf, din Olandas, au remarcat că naționala lor va întâlni „surprinzătoarea câștigătoare a Grupei E”, transmite DigiSport.ro.

„Țara est-europeană a devenit surprinzătoarea câștigătoare a Grupei E. Toate cele patru echipe au avut câte patru puncte, dar românii au ajuns pe primul loc. Au câștigat cu 3-0 împotriva Ucrainei și, prin urmare, au marcat în total cu un gol mai mult decât Belgia.

Victoria în grupă le-a adus o bucurie imensă est-europenilor, care au avansat în sferturile de finală la Cupa Mondială din 1994 și la EURO 2000, dar nu au realizat prea multe în ultimii ani. România lipsește de la Cupa Mondială din 1998, iar victoria în fața Ucrainei a fost prima de la turneul final al Campionatului European din 2000 încoace.

Jurnalist olandez: „România poate chiar a jucat mai bine ca Anglia la EURO 2024”

Invitat de reporterii Digi Sport Dan Filoti și Lucian Lipovan, Mathijs Verstraete, un jurnalist de la televiziunea națională din Olanda care a participat la conferința de presă a României de la finalul partidei cu Slovacia, s-a declarat convins că meciul împotriva „Tricolorilor” nu va fi atât de ușor precum pare.

De altfel, ziaristul a subliniat că, până în acest moment, România a jucat cel puțin la fel de bine ca Anglia la acest turneu final (adversara Olandei din optimi s-a ales dintre România și Anglia) și că acest lucru ar trebui să-i îngrijoreze pentru elevii lui Ronald Koeman (61 de ani), cât și pe suporterii acestora.

„Înainte ca voi să jucați împotriva Slovaciei, știam că adversara Olandei din optimile EURO 2024 se alegea dintre România și Anglia. Acestea erau cele două echipe pe care le puteam întâlni în această fază. Aproape toată lumea din Olanda se ruga să nu picăm cu Anglia.

Dar, nu sunt sigur că au avut dreptate aici. Am văzut România cum a jucat la acest turneu final și poate chiar a făcut-o mai bine decât Anglia”, a spus Verstraete la microfonul Digi Sport.

De asemenea, Verstraete a mizat pe un rezultat de egalitate între România și Olanda după timpul regulamentar de joc: „Cred că va fi un egal după primele 90 de minute”.

Koeman spune că nu va face schimbări importante în 11-le de start pentru meciul cu România

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Olandei, Ronald Koeman, spune că nu vrea să intre în panică înainte de a înfrunta România în optimile de finală ale Euro 2024, de marţi, în ciuda unei prestaţii dezamăgitoare a elevilor săi în faza grupelor, scrie AFP, citată de Agerpres.

„Nu cred că voi face schimbări importante în 11-le de start pentru partida cu România de marţi seara. Nu ar trebui să ne panicăm din cauza unui singur rezultat. Se întâmplă ca uneori adversarul să fie mai bun”, a spus luni seara Ronald Koeman.

„Acceptăm criticile şi vrem să-i mulţumim pe suporteri marţi. Am senzaţia că vom avea o reacţie bună după meciul cu Austria”, a adăugat Koeman, campion european în 1988 ca jucător.

În grupele turneului final, Olanda a avut victorie chinuită cu Polonia (2-1), o remiză cu Franţa (0-0) şi o înfrângere în faţa Austriei (3-2). Olanda a ocupat locul trei în cea mai grea grupă de la EURO 2024, cu 4 puncte.

Tabloul complet al optimilor de finală

Sâmbătă 29 iunie

meciul 38 Elveţia - Italia 2-0

meciul 37 Germania - Danemarca 2-0

Duminică 30 iunie

meciul 40 Anglia - Slovacia 2-1

meciul 39 Spania - Georgia 4-1

Luni 1 iulie

meciul 42 Franţa - Belgia (Dusseldorf, 19:00)

meciul 41 Portugalia - Slovenia (Frankfurt, 22:00)

Marţi 2 iulie

meciul 43 România - Olanda (Munchen, 19:00)

meciul 44 Austria - Turcia (Leipzig, 22:00)

