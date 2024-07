EURO 2024. Reacții după eliminarea României în optimi. „Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt”. „Mulțumim românilor”

Reprezentativa tricoloră, „Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Olanda, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

Edi Iordănescu: Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt

Selecţionerul Edi Iordănescu a declarat, marţi seară, că tricolorii părăsesc Campionatul European din Germania „cu capul sus, dar cu sufletul frânt”.

„Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt. Am dorit pentru toată emulaţia care s-a creat şi am dat totul ca să mergem mai departe. Închidem o poveste frumoasă. Pentru fotbalul românesc poate fi un nou început. Le mulţumesc băieţilor pentru tot parcursul, au depăşit limita, au rupt bariere, au depăşit aşteptări. Le mulţumesc băieţilor, sunt mândru de ei şi le cer iertare suporterilor pentru că nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor. Ei sunt campionii Europei, noi nu suntem”, a spus Iordănescu la Pro Arena.

El a precizat că echipa a dat tot ce a avut mai bun. „Ne-a dat peste cap şi ce s-a întâmplat cu Ianis, cu Vasile Mogoş... A avut comoţie”.

Rămâne Iordănescu jr. selecţioner al României?

Selecţionerul Edward Iordănescu, al cărui contract expiră în această lună, a declarat că are nevoie de odihnă şi urmează să discute cu conducerea federaţiei despre o eventuală prelungire a înţelegerii. Iordănescu a afirmat că ultimii doi ani şi jumătate au fost foarte grei şi crede că familia sa nevoie de el mai mult ca echipa naţională.

„Sunt mândru de tot ce s-a realizat aici, cred că totul poate continua să crească, Am nevoie de odihnă, apoi va fi o discuţie cu conducerea FRF şi preşedintele, dar şi cu familia mea. Nu ştiu ce va fi. Acum cred că familia mea are nevoie de mine mai mult ca echipa naţională. Au fost doi ani jumpătate grei, cu atacuri în unele momente, cu lipsă de încredere, vom vedea ce vom decide", a declarat Iordănescu la Pro Arena.

Numit selecţioner în ianuarie 2022, Edi Iordănescu are contract până la finalul Campionatului European din Germania.

Radu Drăguşin: Sunt convins că am lăsat tot ce am avut mai bun pe teren

Fundaşul Radu Drăguşin a fost unul din cei mai buni tricolori în meciul cu Olanda şi crede că România a ieşit cu capul sus din turneu.

„Sunt convins că am lăsat tot ce am avut mai bun pe teren! Din păcate Olanda s-a dovedit echipa mai bună, mai concretă, care a dominat jocul. O echipă a Olandei care poate câştiga cu uşurinţă acest campionat european. Ieşim cu capul sus, conştienţi că putem mai mult. A fost o experienţă de la care am doar de învăţat, pe care o să o port toată viaţa în inimă. Asta şi datorită atmosferei şi afecţiunii pe care am simţit-o zilele acestea din partea publicului. Aprecierea pe care publicul ne-a arătat-o este de nedescris. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul. Tot ce am făcut, am făcut şi pentru ei. Se putea mai mult, pentru că întotdeauna trebuie să vrei să faci mai mult, sa nu te obişnuieşti cu automulţumirea”, a declarat Radu Drăguşin.

Denis Drăguş: Rămâne după acest European speranţa pe care am dat-o românilor

Denis Drăguş a declarat, marţi seară, după eliminarea tricolorilor de la Euro 2024 în faza optimilor, că după acest turneu final rămâne speranţa pe care echipa a dat-o românilor.

„E clar că ne doare, ne-am dorit să mergem cât mai departe. Din păcate ne-am oprit aici, dar cred că am dat totul şi ne bucurăm că am reuşit să facem lumea fericită. Din păcate nu am putut mai mult, am dat totul pe teren. Suntem un pic supăraţi, am arătat că puteam să ne batem de la egal la egal, chiar să trecem. Senzaţională a fost experienţa. Sunt fără cuvinte pentru tot ce s-a întâmplat aici, suporteri, susţinere... Ceea ce rămâne după acest European, speranţa pe care am dat-o românilor, inspiraţia pe care am putut să o transmitem copiilor”, a spus Drăguş la Pro TV.

Andrei Burcă: E o seară tristă pentru noi. Mulţumim, românilor, aţi fost motivul pentru care am dat totul

Fundaşul Andrei Burcă a afirmat că este trist după eliminarea României în optimi la Euro-2024, dar a mulţumit fanilor români care i-au susţinut necontenit pe tricolori la turneul final din Germania.

„E o seară tristă pentru noi. Le mulţumim fanilor că au fost alături de noi. Am început bine primele 15 minute, a venit acel gol şi ne-a destabilizat puţin. Chiar am încercat să revenim. Pentru Românie joc pe orice poziţie. Suntem dezamăgiţi, ne-am dorit mult, acesta este nivelul, am terminat grupa pe primul loc, ne-am bătut de la egal la egal cu toţi, acest turneu trebuie să fie doar un început, să învăţăm şi să progresăm cât mai mult. Mulţumim, românilor, aţi fost motivul pentru care am dat totul, aţi fost primul jucător, iar când sunteţi mereu lângă noi, putem face lucruri măreţe”, a declarat Burcă la Pro TV, potrivit News.ro.

Gheorghe Hagi: Să-i felicităm pentru tot parcursul avut, au intrat în istorie

Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Hagi, a declarat, marţi seară, la Pro TV, că este mândru de tricolori, care au arătat că pot obţine rezultate bune la un turneu final.

„Să-i felicităm pentru tot parcursul avut, au intrat în istorie. Am avut oportunităţile noastre, dar s-a văzut că Olanda este foiarte bună. Noi am făcut cât mai putut, din orice meci înveţi, trebuie să privim înainte. Uneori atâta poţi, trebuie să vedem ce să facem să devenim mai buni. Acum rămâne să se lucreze pentru a face mai bine. De acum trebuie să evoluăm, să creştem cât mai mult, Important e că au făcut foarte bine, şi să avem încredere, curaj, au arătat că se poate. În fotbal nu te naşti cel mai bun, devii zi de zi. Trebuie să ne dorim mai mult, Sunt mândru de echipa României, de toţi”, a declarat Hagi, potrivit News.ro.

România, învinsă de Olanda cu 3-0 în optimi, părăseşte competiţia

Aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a încheiat dureros, cu un eşec fără drept de apel, în faţa unei echipe care a făcut cel mai bun joc al său în turneu, după prestaţii dezamăgitoare în grupă.

Cody Gakpo (20) şi Donyell Malen (83, 90+3) au marcat golurile unei victorii meritate, dar poate prea drastice.

Primul sfert de oră a aparţinut echipei antrenate de Edward Iordănescu, care a jucat curajos şi agresiv şi a avut şi o ocazie bună de gol, însă Man a trimis puţin peste poartă din zonă centrală (14).

Olanda a avut prima oportunitate în min. 6, dar şutul de la distanţă al lui Simons nu i-a pus probleme lui Niţă.

Echipa lui Ronald Koeman a deschis scorul repede, prin Gakpo (20), care l-a driblat uşor pe Raţiu şi a marcat la colţul scurt, cu un şut care l-a surprins pe Niţă.

România a încercat să reacţioneze, iar Hagi (21) a trimis pe lângă poartă, iar Man a fost blocat în careu de Ake (24), la centrarea lui Stanciu.

Selecţionata Oranje a continuat să controleze jocul şi De Vrij (26) a fost aproape de a mări avantajul, însă lovitura sa cu capul din 6 metri, la un corner, s-a dus în plasa laterală.

Drăguşin (31) a fost providenţial în faţa lui Depay, după care tricolorii au primit o nouă lovitură, Mogoş accidentându-se la o ciocnire cu Dumfries (32). Astfel, Iordănescu a fost nevoit să improvizeze din nou, cu Racoviţan în centru şi Burcă în flancul stâng al apărării.

Racoviţan (44) a pierdut o minge pe linia de funda, dar Simons a trimis pe lângă poartă de la 10 metri.

Prima repriză s-a încheiat cu un şut slab trimis de Drăguş, fără emoţii pentru Verbruggen (45+2).

În partea secundă, Olanda a fost foarte aproape de golul al doilea, dar Drăguşin l-a blocat pe Malen, iar la şutul lui Depay au intervenit Raţiu şi Racoviţan.

Reijnders (57) a şutat din marginea careului pe lângă poartă, van Dijk (58) s-a înălţat şi a reluat cu capul, la corner, dar mingea a lovit bara, Niţă s-a remarcat la şutul expediat de Gakpo (59) la colţul scurt.

Gakpo a fost din nou în prim plan, însă Niţă a respins şutul său de la 20 de metri (62), după care atacantul lui Liverpol a marcat din careul mic, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Depay (68) şi Veerman (73) au trimis puţin pe lângă ţintă, periculoasă fiind şi degajarea lui Răzvan Marin (79), în Simons, mingea trecând aproape de poartă.

România nu a reuşit să construiască nicio fază periculoasă în repriza secundă, defensiva batavă funcţionând perfect, scrie Agerpres.

În plus, Olanda a punctat (83) prin Malen, simplu, din careul mic, din nou după o eroare individuală, o greşeală a lui Drăguşin, care nu a trimis în corner la acţiunea lui Gakpo pe linia de fund.

În timp ce tricolorii căutau golul de onoare, rapidul Malen a scăpat pe contraatac şi a marcat şi al treilea gol al Olandei (90+3).

Înfrângerea confirmă complexul pe care România îl are în faţa Olandei, cu o victorie în 15 meciuri directe (11 victorii pentru olandezi, trei egaluri) şi un golaveraj de 32-3 pentru ''portocala mecanică''. Aceasta a fost a cincea victorie la rând a olandezilor.

În sferturile de finală, Olanda va juca împotriva câştigătoarei dintre Austria şi Turcia.

România a făcut un turneu final bun, îndeplinindu-şi obiectivul, acela de a trece de faza grupelor şi a făcut acest lucru din postura de câştigătoare a grupei, învingând Ucraina (3-0), pierzând cu Belgia (0-2) şi remizând cu Slovacia (1-1).

România - Olanda 0-3 (0-1)

Au marcat: Cody Gakpo (20), Donyell Malen (83, 90+3).

Cartonaşe galbene: M. Marin (67), Dumfries (78), Stanciu (82).

Munchen, Football Arena

EURO 2024 - optimi de finală

Au evoluat echipele:

ROMÂNIA: 1. Florin Niţă - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 22. Vasile Mogoş (24. Bogdan Racoviţan, 38) - 6. Marius Marin (8. Alexandru Cicâldău, 72) - 20. Dennis Man, 21. Nicolae Stanciu (căpitan; 14. Darius Olaru, 88), 18. Răzvan Marin, 10. Ianis Hagi (7. Denis Alibec, 72) - 19. Denis Drăguş (13. Valentin Mihăilă, 72).

Selecţioner: Edward Iordănescu.

Rezerve neutilizate: 12. Horaţiu Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu - 4. Adrian Rus, 5. Ionuţ Nedelcearu, 23. Deian Sorescu, 26. Adrian Şut, 9. George Puşcaş, 25. Daniel Bîrligea.

OLANDA: 1. Bart Verbruggen - 22. Denzel Dumfries, 6. Stefan de Vrij, 4. Virgil van Dijk (căpitan), 5. Nathan Ake (15. Micky van de Ven, 69) - 24. Jerdy Schouten (16. Joey Veerman, 69), 7. Xavi Simons, 14. Tijani Reijnders - 25. Steven Bergwijn (18. Donyell Malen, 46), 10. Memphis Depay (17. Daley Blind, 90+2), 11. Cody Gakpo (9. Wout Weghorst, 84).

Selecţioner: Ronald Koeman.

Rezerve neutilizate: 13. Justin Bijlow, 23. Mark Flekken - 2. Lusharel Geertruida, 3. Matthijs de Ligt, 20. Ian Maatsen, 8. Georginio Wijnaldum, 21. Joshua Zirkzee, 26. Ryan Gravenberch, 12. Jeremie Frimpong, 19. Brianm Brobbey.

Arbitru: Felix Zwayer; arbitri asistenţi: Stefan Lupp, Marco Achmuller; al patrulea oficial: Daniel Siebert (toţi din Germania)

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Christian Dingert (Germania), Jerome Brisard (Franţa)

