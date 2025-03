Preliminarii CM 2026, grupa H: Romania - Bosnia, astăzi de la 21:45. Mircea Lucescu: Am speranţa că vom reuşi să ne calificăm

România întâlneşte Bosnia-Herţegovina astăzi, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Capitală, în primul meci din campania de calificare la Cupa Mondială 2026. Meciul poate fi urmărit aici în regim de LIVE TEXT.

Naţionala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herţegovina, Cipru şi San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediţie, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câştigată de Argentina.

Campania de calificare la CM 2026 va debuta în Europa în martie 2025 şi se va încheia în noiembrie 2025.

Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Olandezul Danny Makkelie va arbitra meciul România – Bosnia-Herţegovina

Arbitrul olandez Danny Makkelie va conduce meciul dintre echipele de fotbal ale României şi Bosniei-Herţegovina, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost nominalizaţi Hessel Steegstra şi Jan de Vries, iar al patrulea oficial a fost delegat Marc Nagtegaal, toţi din Olanda.

Arbitru video va fi Rob Dieperink, iar arbitru asistent video a fost desemnat Jeroen Manschot, de asemenea din Olanda.

Pe 3 august 2016, cu Makkelie la centru, Steaua Bucureşti se califica în play-off-ul Ligii Campionilor, după 2-0 cu Sparta Praga, pe Arena Naţională, prin dubla lui Nicolae Stanciu (31, 62).

Makkelie a mai arbitrat şi meciul dintre CFR Cluj şi Young Boys Berna, terminat la egalitate, 1-1, pe 3 august 2021, în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

Olandezul a condus şi un meci al naţionalei României, cu Kosovo, încheiat nedecis, 0-0, pe 16 iunie 2023, la Prishtina, în preliminariile EURO 2024.

Federaţia Română de Fotbal a lansat noul echipament al echipei naţionale

Federaţia Română de Fotbal a lansat, miercuri, printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial, noul echipament al echipei naţionale a României înaintea debutului acesteia în campania de calificare la Cupa Mondială din 2026.

„Federaţia Română de Fotbal anunţă lansarea noului echipament al Echipei Naţionale, sub conceptul campaniei «Tricoul care ne face văzuţi». Noul kit marchează începutul unei noi etape pentru 'Generaţia de Suflet', cu obiectivul calificării la Campionatul Mondial 2026, într-un moment în care fotbalul românesc se află pe o pantă ascendentă, după o serie de rezultate remarcabile: calificarea la Euro 2024 de pe primul loc în grupă, o evoluţie spectaculoasă la turneul final şi câştigarea grupei de Liga Naţiunilor cu maximum de puncte. Acest echipament spune o poveste despre ce înseamnă să fii român, fie că eşti în ţară sau în diaspora. Tricolorul devine un pod către rădăcinile noastre culturale, un simbol al mândriei şi perseverenţei”, se menţionează pe site-ul citat.

Elementul central al noii colecţii este tricoul galben, simbol al tradiţiei şi pasiunii suporterilor români. Inspirat de modelul iconic purtat la World Cup 1994 - un moment de referinţă în istoria fotbalului românesc - noul design combină estetica modernă cu puterea simbolică a trecutului. Tricolorul este evidenţiat subtil prin dungi laterale, vizibile din orice unghi, amintind că identitatea naţională rămâne mereu prezentă, indiferent unde ne aflăm.

„Campania «Tricoul care ne face văzuţi» celebrează curajul acestei generaţii de jucători, care şi-a câştigat respectul pe teren, dar şi pe cel al suporterilor, prin determinarea şi spiritul de unitate demonstrat atât în timpul meciurilor, cât şi în afara stadioanelor. Fanii joacă un rol esenţial în această poveste - Zidul Galben din tribunele Euro 2024 şi imaginile spectaculoase din Fan Zone-uri sunt o dovadă că, atunci când suporterii români se fac văzuţi, întreaga lume îi urmăreşte. Noul echipament este mai mult decât o simplă ţinută sportivă - este o declaraţie de identitate, mândrie şi apartenenţă. Fiecare detaliu al designului vorbeşte despre curajul şi perseverenţa celor care reprezintă România pe teren, dar şi despre legătura specială dintre echipă şi fanii săi”, se mai precizează în comunicat.

Pe lângă tricoul galben, colecţia include şi două echipamente secundare, în roşu şi albastru, care pentru prima oară vor fi diferite ca design faţă de echipamentul principal. Aceste echipamente, fiind folosite în deplasare, scot şi mai mult în evidenţă tricolorul.

Designul tricourilor a fost realizat de Jean Popescu, designer român stabilit în Copenhaga, pasionat de tricourile de fotbal şi de poveştile din spatele lor. Jean Popescu spune poveşti folosind imagini şi tricouri pentru a conecta tinerii cu istoria fotbalului românesc încă din 2020, când a început să scrie articole detaliate despre cultura şi tradiţia tricourilor. Jean Popescu nu este la prima colaborare cu FRF. În 2023 el a realizat fontul dedicat tricourilor, font inspirat din liniile Coloanei Infinitului, celebra sculptură a lui Constantin Brâncuşi, şi care se află şi pe noul echipament într-o formă stilizată.

Echipa naţională a României va evolua în premieră în noul echipament în partida cu Bosnia-Herţegovina, notează Agerpres.

Mircea Lucescu: Simt responsabilitatea, ştiu cât e de greu, dar am speranţa că vom reuşi să ne calificăm

Mircea Lucescu. Foto: Captură Digi Sport

Selecţionerul echipei naţionale a României, Mircea Lucescu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Bosnia-Herţegovina din debutul preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că simte responsabilitatea şi ştie cât va fi de greu, dar, în acelaşi timp, are speranţa că prima reprezentativă va reuşi să obţină calificarea la turneul final.

„Calificarea nu are nicio legătură cu mine. Eu sunt aici pentru a ajuta un grup de jucători care erau în dificultate pentru că nimeni nu voia să preia echipa naţională. Ăsta este rolul meu. Simt această responsabilitate, ştiu cât e de greu şi ce implică asta. Dar, în acelaşi timp, am şi speranţa că vom reuşi să ne calificăm. Ştiu că nu e simplu, însă am încredere în aceşti băieţi. Primul atu şi cel mai important al nostru este grupul. De aici plecăm. Sunt jucători care joacă de 6-7 ani împreună, unii de la juniori, se respectă, se ajută, se stimulează unul pe altul. Şi pe un astfel de fond se poate într-un termen scurt să lucrezi serios şi bine cu ei”, a spus el.

Lucescu a explicat că Bosnia-Herţegovina este o echipă foarte puternică şi că punctele forte ale acesteia vor fi echilibrate prin forţa grupului de la echipa naţională a României.

„Este un meci extrem de important. Bosnia este o echipă în care toţi cei 30 de jucători ai ei joacă peste graniţă şi la echipe mari, 9 dintre ei sunt în Germania. Iar noi trebuie să echilibrăm asta cu un grup foarte omogen. E foarte greu să faci schimbări în echipă. Nu poţi în 2-3 zile să introduci un jucător nou în echipă şi să dea şi randament, e imposibil. Şi atunci, grupul de jucători, aportul publicului, atmosfera care se creează sunt elementele cele mai importante, este baza. După care este altceva, adică îmbunătăţirea stilului de joc al echipei naţionale, pentru a fi aşa cum a fost în '70, în '84 sau în anii '90, când noi reuşeam să dominăm adversarii”, a menţionat selecţionerul.

„Bosnia e o echipă foarte puternică. Şi ea, ca şi noi, toţi ceilalţi, pleacă de la zero acum. Până şi Cipru este o echipă importantă, are 5-6 jucători care joacă în campionate puternice. Deci lucrurile nu mai sunt cum erau înainte. De aceea noi trebuie să luptăm pentru fiecare meci, pentru fiecare moment pentru a face paşi înainte. Dacă lumea îşi închipuie că noi participăm la această competiţie fluierând, e o mare greşeală. Va trebui să ne luptăm foarte tare”, a adăugat Mircea Lucescu.

26 de tricolori convocaţi pentru meciurile cu Bosnia-Herţegovina şi San Marino. Surprizele lui Lucescu

Mihai Popescu, Denis Ciobotariu Vlad Dragomir şi Dennis Politic sunt noutăţile lotului naţionalei de fotbal a României convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru primele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, potrivit site-ului FRF.

Lucescu a convocat 26 de jucători pentru partidele cu Bosnia-Herţegovina la București, şi cu San Marino, programată pe 24 martie, la Serravalle (ora 21:45), dintre care 15 evoluează în străinătate şi 11 în Superligă.

Convocaţi la naţionala U21 în această lună, atacantul Louis Munteanu şi fundaşul Matei Ilie (ambii CFR Cluj) se regăsesc în lotul lărgit al primei reprezentative şi pot face joncţiunea cu seniorii la solicitarea selecţionerului Mircea Lucescu.

Lotul naţionalei României:

Portari

Florin Niţă (Damac/Arabia Saudită, 30 selecţii/0 goluri marcate), Horaţiu Moldovan (Sassuolo/Italia, 11/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 3/0);

Fundaşi

Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 27/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK/Turcia, 20/0), Virgil Ghiţă (KS Cracovia/Polonia, 2/0), Adrian Rus (Pisa/Italia, 22/1), Andrei Burcă (Baniyas/EAU, 37/1), Mihai Popescu (FCSB, debutant), Denis Ciobotariu (FC Rapid 1923, debutant), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj, 46/6);

Mijlocaşi

Marius Marin (Pisa/Italia, 28/0), Adrian Şut (FCSB, 4/0), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 65/11), Nicolae Stanciu (Damac/Arabia Saudită, 79/15), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoţia, 45/5), Vlad Dragomir (Pafos/Cipru, debutant), Dennis Man (Parma/Italia, 33/9), Olimpiu Moruţan (Pisa/Italia, 15/1), Alexandru Mitriţă (Universitatea Craiova, 21/4), Florin Tănase (FCSB, 18/3), Dennis Politic (Dinamo, debutant);

Atacanţi

Denis Drăguş (Trabzonspor/Turcia, 20/5), Denis Alibec (Farul Constanţa, 41/5), Daniel Bîrligea (FCSB, 3/1).

Programul complet al grupei noastre

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino, ROMÂNIA– Bosnia şi Herţegovina (21:45)

Luni, 24 martie: Bosnia şi Herţegovina – Cipru, San Marino – ROMÂNIA (21:45)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia şi Herţegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)

Marţi, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru, San Marino – Austria (21:45)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia şi Herţegovina (21:45)

Marţi, 9 septembrie: Bosnia şi Herţegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia şi Herţegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia şi Herţegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marţi, 18 noiembrie: Austria – Bosnia şi Herţegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Grupele preliminariilor Cupei Mondiale din 2026

Grupa A: Câștigătoarea meciului Germania - Italia, Slovacia, Irlanda de Nord, Luxemburg

Grupa B: Elveția, Suedia, Slovenia, Kosovo

Grupa C: Învinsa din meciul Portugalia - Danemarca, Grecia, Scoția, Belarus

Grupa D: Câștigătoarea meciului Franța - Croația, Ucraina, Islanda, Azerbaijan

Grupa E: Câștigătoarea meciului Spania - Olanda, Turcia, Georgia, Bulgaria

Grupa F: Câștigătoarea meciului Portugalia - Danemarca, Ungaria, Irlanda, Armenia

Grupa G: Învinsa din meciul Spania - Olanda, Polonia, Finlanda, Lituania, Malta

Grupa H: Austria, România, Bosnia, Cipru, San Marino

Grupa I: Învinsa din meciul Germania - Italia, Norvegia, Israel, Estonia, Moldova

Grupa J: Belgia, Țara Galilor, Macedonia de Nord, Kazakhstan, Liechtenstein

Grupa K: Anglia, Serbia, Albania, Letonia, Andorra

Grupa L: Învinsa din meciul Franța - Croația, Cehia, Muntenegru, Insulele Feroe, Gibraltar

România nu s-a mai calificat la Cupa Mondială din 1998

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale, prima cu 48 de echipe, va avea loc între 11 iunie şi 19 iulie 2026, în 16 oraşe din Canada, Mexic şi Statele Unite. Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

Statele Unite vor fi reprezentate de 11 oraşe, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Mexicul va găzdui meciuri în trei oraşe, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, iar Canada în două, Toronto şi Vancouver.

Finala se va juca pe 19 iulie 2026, la New York/New Jersey.

Opt linii de transport în comun vor avea program prelungit vineri la meciul România - Bosnia Herţegovina

Programul a opt linii de transport în comun va fi prelungit vineri noaptea, iar parcul a două linii de noapte va fi suplimentat pentru preluarea spectatorilor meciului România - Bosnia Herţegovina, programat de la ora 21:45, pe Arena Naţională, informează joi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

Astfel, liniile 1, 10, 40, 55, 86, 90, 104 şi 311 vor avea un program de circulaţie prelungit, iar parcul liniilor de noapte N1 şi N10 va fi suplimentat între orele 00:00-01:00, autobuzele circulând în această perioadă la un interval de 10-20 de minute.

Dacă situaţia o va impune, sub directa coordonare a agenţilor de ordine publică şi a agenţilor Brigăzii Rutiere de Poliţie, traseele liniilor 86, 90, 104 şi 143 vor fi modificate.

Totodată, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie, traficul rutier va fi restricţionat pe Bd. Pierre de Coubertin, motiv pentru care troleibuzele liniilor 86 şi 90 vor întoarce în Depoul Vatra Luminoasă. În acest caz, călătorii vor putea utiliza vehiculele liniilor 86 şi 90 de la staţia „Aura Buzescu”.

De asemenea, în această situaţie, autobuzele liniei 104 vor funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Comercial Pantelimon” şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual. În acest caz, călătorii vor putea folosi vehiculele liniei 104 de la staţia „Sarafineşti” - pe sensul spre „Piaţa Operei”, respectiv „Şoseaua Iancului” - pe sensul spre „Complex Comercial Pantelimon”.

În cazul restricţionării traficului rutier pe Bd. Pierre de Coubertin, autobuzele liniei 143 vor circula pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

Cei prezenţi pe Arena Naţională mai au la dispoziţie şi autobuzele liniilor 330 şi 335, ale căror ultime treceri în zona stadionului (pe sensul spre terminalele „Parc Teilor”, respectiv „Faur”) sunt programate la ora 23.50, precum şi vehiculele liniilor de noapte N102 şi N109.

