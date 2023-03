“Mamele fac medicina să fie extraordinară”, campania de recunoaștere a superputerii mamelor, de la Rețeaua de sănătate REGINA MARIA

Atunci când o femeie își dorește să devină mamă, uneori, visul ei se împlinește repede. Alteori este un drum lung și anevoios, la finalul căruia întâlnim o mamă greu încercată.

În luna martie, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA celebrează forța extraordinară care există în fiecare mamă și care se naște odată cu visul ei de a avea un copil. Sub deviza Mamele fac medicina să fie extraordinară, campania de recunoaștere a superputerii mamelor din România, inițiată de REGINA MARIA, își propune să aducă în prim-plan poveștile unor femei care, prin instinctul lor, completat de multă învățare, au ales să caute soluții și să reușească, în final, să devină mame. Chiar și atunci când drumul părea lung și anevoios, cu multe provocări medicale.

Fertilizarea in vitro este una dintre acele provocări care poartă o femei pe drumuri întortocheate, la finalul cărora nu știe ce o așteaptă. FIV nu este magie, ci o procedură complexă ce ajută un cuplu care luptă cu infertilitatea să aducă pe lume un copil sănătos. Dar uneori apar surprize. Exact așa s-a întâmplat și în cazul Corinei și al soțului ei.

Corina are 36 de ani și iubește copiii atât de mult încât își imagina că va avea o mică echipă de handbal. La doi ani după căsătorie, i-a fost clar că există o problemă și că nu poate rămâne însărcinată. A avut răbdare și și-a spus că la un moment dat se va întâmpla.

„Fiecare lucru vine atunci când trebuie să vină, asta este convingerea mea. Poate că acesta a fost și motivul pentru care am avut răbdare, deși am sperat încontinuu că dorința mea și a soțului meu, de a deveni părinți, se va împlini! În ultimă instanță am decis amândoi că este necesar să mergem să vedem ce se poate face și daca putem să primim ajutor medical. Am decis să mergem la Centrul de fertilitate și FIV din cadrul Spitalului Regina Maria, Cluj ”, povestește Corina.

Investigațiile și analize au stabilit un diagnostic, dar și o solutie: fertilizarea in vitro. Corina a urmat în amănunt toată procedura, cu încredere si calm. A înțeles că strategia propusă de medicii care au îngrijit-o este cea mai bună soluție și a urmat-o intocmai. Astfel, Corina a reușit să fie cu un pas mai aproape de visul de a deveni mamă.

La prima ecografie, realizată de conf. univ. dr. Romeo Micu a venit și marea surpriză. Nu doar că se confirma sarcina, dar embrionul se divizase spontan și era cert faptul că sarcina Corinei era dublă, cu o evoluție normală.

„A fost o premieră și pentru noi, pentru că aceasta a fost prima pereche de gemeni univitelini, rezultați prin fertilizare in vitro, după transferul unui singur embrion. O situație specială, care a adus multă bucurie părinților, dar și nouă, medicilor. A fost un caz pe care l-am urmărit cu foarte multă atenție pentru o evoluție perfectă a sarcinii.”, susține conf. univ. dr. Romeo Micu, medicul care i-a fost alături Corinei pe tot parcursul evoluției.

„S-a dovedit la ecografia morfofuncțională că este o sarcină gemelară, monocorială, biamniotică, ceea ce înseamna că erau doi saci amniotici și o singură placentă. O surpriză, dar în egală măsura o responsabilitate mult mai mare pentru echipa medicală, pentru că o sarcină gemelară implică o serie de riscuri pe care trebuie să le prevenim sau să le anticipăm.”, completează conf. univ. dr. Romeo Micu.

O mamă știe când să meargă la medic, știe când ceva este în neregulă, când să ceară sprijinul unei echipe care să creadă în ea și în copilul ei, dincolo de statistici și diagnostice sumbre

Gemenele s-au născut prematur și au avut nevoie de atenție specială din partea echipei de neonatologie, coordonată de dr. Sorin Andreica. Una dintre fetițe s-a născut cu puțin peste 1 kilogram și a petrecut o lună de zile în terapie intensivă, însă în final evoluția ambelor fetițe a fost una favorabilă și astăzi se bucură de copilărie și o dezvoltare normală.

"Mamele de gemeni și mamele de prematuri au ceva aparte, o energie care le face să ducă un greu care pentru mulți poate părea copleșitor. Dar nu și pentru ele, iar din acest punct de vedere merită toată recunoștința noastră și suportul de care au nevoie pentru a reuși alături de copiii lor", mărturisește dr. Sorin Andreica, medic primar neonatologie și coordonatorul secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Regina Maria Cluj.

Centrul de fertilitate și FIV din cadrul Spitalului Regina Maria, Cluj este locul unde Corina a făcut ca medicina să fie extrordinară. A ales cu bună știință să lupte pentru visul de a deveni mamă în locul unde o echipă medicală devotată a avut încredere în ea și a făcut totul pentru ca visul ei să devină realitate.

În tot acest process, Corina și-a descoperit superputeri pe care nu știa că le are și pe care nici nu și-ar fi imaginat că le poate avea. Instinct, alegeri nu mereu ușoare, dar cu rezultate extraordinare, căutări continue, încredere și speranță.

Instinctul unei mame este unic și devine far călăuzitor atât pentru copil, cât și pentru cele care le-au dat viață. Începe o nouă etapă de cunoaștere și autocunoaștere, sute de ore de cercetare, studiu și pregătire pentru noua viață. Instinctul mamei, din momentul în care a rămas însărcinată, completat de această învățare continuă, o ajută să facă alegerile cele mai bune pentru ea și copilul mult dorit.

Există medici și specialiștii care își asumă responsabilitatea de a deschide drumuri în medicina românească și există mame care din dragoste pentru copiii lor fac medicina să fie extrordinară. Povestea Corinei și a gemenelor ei este începutul unei frumoase călătorii de recunoaștere a superputerii mamelor din România.

Suntem alături de mame cu toată priceperea și evoluția medicinei, dublate de tehnologia de ultimă generație și multă empatie din partea întregii echipe medicale. Este remarcabil cum, în tot acest timp, mamele au avut partea lor de contribuție la medicina extraordinară. Pentru că ele au puterea să schimbe lumea și pe umerii lor se clădește viitorul nostru. Azi este rândul nostru să le mulțumim!, este mesajul transmis tuturor mamelor din România de reprezentanții REGINA MARIA, cu ocazia zilei de 08 Martie.

De 27 de ani, medicii de la REGINA MARIA fac performanță medicală pentru sănătatea mamei și a copilului, deschizând noi orizonturi pentru cuplurile care luptă cu infertilitatea, pentru salvarea sarcinilor cu risc și a nou-născuților prematuri.

