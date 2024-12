Orașul de mâine. Beneficiile regenerării urbane

Care sunt principiile urmărite pentru regenerarea urbană? Ne explică Daniel Coman, Executive Director Residential Sales.

"Regenerarea urbană este un proces mai amplu pe care noi îl privim din dublă perspectivă. În primul rând, aceea de restructurare istorică prin care aducem la gloria de altădată clădirile istorice, dar și aceea de revitalizare a unor zone, fie abandonate, fie nedezvoltate și aducerea lor în circuitul public, dar și cel comercial", spune Daniel Coman.

"Strategia companiei noastre este aceea de a regenera aceste locuri din oraș unde putem să dezvoltăm și să creăm comunități noi. Locul în care ne aflăm azi este și el un exemplu de regenerare urbană. Cu siguranță, vă amintiți că în această intersecție exista o structură abandonată de foarte mulți ani. Noi am demolat această structură printr-un procedeu extrem de complex, apoi am construit de la zero ceea ce vedeți astăzi, un ansamblu modern, sustenabil, cu facilități integrate", a adăugat Coman.

Care sunt beneficiile regenerării urbane pentru oraș și locuitori?

"Îmbunătățim tot ce înseamnă acces rutier, acces pietonal, dăm plus valoare tuturor spațiilor comerciale care sunt la parterul acestor clădiri de care beneficiază nu doar locatarii clădirilor noastre, dar și vecinii și oamenii care trec pe lângă dezvoltările noastre", explică Daniel Coman.

Regenerarea urbană nu este o misiune ușoară. Avem acum un oraș divizat cu părți vechi, părăsite, uitate în trecut, și care trebuie să renască, dar și cu proiect moderne. Un oraș modern trebuie să fie construit în jurul oamenilor. Zonele urbane se schimbă, renasc și se dezvoltă odată cu societatea. Este nevoie de viziune, de ambiție și de voință pentru a da Bucureștiului o nouă față pentru un viitor mai luminos și mai prosper.