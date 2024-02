Europarlamentarul Dacian Cioloș a spus, la Interviurile Digi24.ro, că va propune tuturor „partidelor de opoziție” proeuropene să se alieze și să meargă cu liste comune la alegerile prezidențiale și locale. De asemenea, el vrea ca în această alianță să aibă loc alegeri preliminare pentru desemnarea unui candidat la președinție și la primăria Capitalei.

Cioloș, care a fondat acum 2 ani partidul REPER, când a plecat din USR, spune că vrea să aibă discuții cu toate partidele de dreapta din opoziție pentru acest lucru.

„E esențial ca forțele democratice de opoziție proeuropene să se adune și înceapă discuții, inclusiv USR. Dacă ne interesează viitorul politic al UE, e esențial ca opoziția democratică să lucreze împreună. Sunt mulți alegători debusolați”, a spus Cioloș.

Europarlamentarul a spus că alianța USR, PMP și Forța dreptei nu este suficientă și că mai sunt și alte partide mici care pot fi cooptate pentru consolidarea opoziției. El a spus că va discuta acest lucru și cu președintele USR, Cătălin Drulă.

„Trebuie să punem cărțile pe masă, să trecem peste orgolii, ego-uri și dezamăgiri și să vedem ce putem face împreună, chiar dacă în trecut am avut viziuni diferite. Ăsta e apelul pe care îl fac astăzi”, a spus Cioloș.

„Cred că această opoziție democratică trebuie să aibă un candidat comun. Am propus să existe un fel de primaries (alegeri primare, n.r.) pentru a desemna un candidat. Cred că în discuțiile pentru această alianță trebuie să se discute despre candidați comuni, și pentru președinție și pentru Primăria Capitalei. Cred că e esențial și fac din nou acest apel”, a spus el.

Cioloș a confirmat din nou că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale, dar recunoaște că are nevoie de un sprijin mai larg.

„E intenția mea să candidez la prezidențiale, dar o astfel de candidatură are nevoie de o susținere mai largă. Știu că mai există și alți potențiali candidați, auzisem și de dl Drulă, nu știu, dl Ludovic Orban, probabil că mai sunt și alții. La fel, și la Primăria Capitalei. Dacă vrem cu adevărat să abordăm alegerile prezidențiale cu obiectivul de a câștiga și nu doar de a ne crește notorietatea, cred că e esențial să avem aceste discuții”, a spus Cioloș.

Editor : M.B.