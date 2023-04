Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Interviurile Digi24.ro, că nu va candida la președinția României. Dacă UDMR va avea un candidat, acesta nu va fi el, a precizat președintele UDMR.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24: Ați depus candidatura pentru un nou mandat în fruntea UDMR. Înseamnă și o înscriere în cursa pentru Cotroceni?

Kelemen Hunor: Am mai spus, nu voi candida. Am candidat de trei ori și de fiecare dată știam cam unde ne vom opri. Dacă vom avea un candidat, va fi altcineva, nu voi fi eu. După 12 ani în această poziție simt că mai am forța necesară și experiența necesară de a ajuta comunitatea noastră prin această experiență. Și cred că România trece printr-o perioadă foarte importantă și interesantă de dezvoltare. Este deceniul în care se va schimba, dacă nu facem o greșeală undeva, România foarte mult și vreau să fiu parte și eu cu experiența mea pentru această perioadă. La noi există o continuitate. Noi, în 33 de ani, am avut vreo trei președinți. Sunt părți pozitive, stabilitatea, predictibilitea, știi cine este interlocutorul, știi cam ce poate, cât poate. Are și dezavantaje, pentru că lumea se plictisește de tine.

