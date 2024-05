Mihai Popșoi, ministrul de Externe al Republicii Moldova, a fost invitat la Interviurile Digi24.ro, unde a răspuns la întrebările jurnalistului Alexandru Rotaru.

- Moment istoric: Moldova a semnat acordul de securitate și cooperare cu UE. Este un mecanism nou care înglobează procesele și proiectele care sunt în derulare în securitate și apărare dar și în general. Este un proiect umbrelă. UE și alte țări ajută Rep. Moldova din punct de vedere defensiv. Urmează să fie livrate sisteme de apărare? În baza mecanismului existente, care este facilitatea europeană pentru pace, în baza căreia am facilitat în ultimii 3 ani de mai mult de 100 milioane euro sprijin. Echipamentul încă nu a ajuns în Republica Moldova, doar o mică parte. Am avut perioade triste când lideri de la Chișinău au lucrat în detrimentul apărării naționale, blocând exerciții militare comune cu parteneri NATO, nu au facilitat aprobarea unei noi strategii de securitate națională, blocând-o 4 ani. Fostul președinte Dodon nu a avut vizite oficiale în România sau Ucraina. E un mare deserviciu. Încercăm să redresăm.

- Au sabotat oameni susținuți de Rusia politica de apărare și înzestrare a armatei Republicii Moldova? Dacă da, de ce? Pentru că sunt exponenți ai intereselor Rusiei în Moldova și nu ai cetățenilor în Rep. Moldova și e rușinos să constatăm acest lucru. Am aprobat recent strategia Securității Naționale unde am spus că Rusia este principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova. Am convenit să creștem cheltuielile din Apărare până la un procent din PIB, modest, dar mult mai mult față de ce a avut Republica Moldova. De obicei a fost 0,2 - 0,3 până la 0,4%. Acum suntem la 0,55%. Anul viitor vom majora și mai mult ca pas cu pas să reducem acest handicap din ultimii 30 de ani. Am reușit să nu mai importăm gaz de la Gazprom, muncim pentru a ne ancora pe piața energetică europeană, prin intermediul României ne conectăm construind acele linii de înaltă tensiune, să nu mai depindem niciodată de Est.

- Exponenți ai Rusiei nu au ascuns că doresc cucerirea de teritorii din Moldova. Limbajul belicos din partea lui Medvedev sau din partea purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, care nu prea o are cu diplomația. O spun destul de clar. Nu se pune întrebarea dacă Rusia dorește să atace Moldova sau să facă acel coridor terestru până în Rep. Moldova, ci doar dacă pot. Grație spijinului din partea lumii libere dar mai cu seamă a sacrificiului și curajului enorm de care dă dovadă armata și poporul ucrainean, Rusia nu-și permite acest lucru. Noi sperăm foarte mult, grație acestei solidarități internaționale, ca acest lucru să nu fie posibil nici în viitor.

-În cazul în care Rusia ajunge la Odesa, și-ar dori o cucerire a Republicii Moldova? A fost făcut public de exponenți ai Federației Ruse și pe partea militară și pe partea politică, existau diverse planuri apărute în public cum ar fi dorit să ajungă până în Transnistria. Acolo noi păstrăm calmul și suntem în dialog constant cu așa-zisele autorități din stânga Nistrului. Ancorarea întregii Republicii Moldova în piața unică europeană, care urmează să aibă loc în contextul negocierilor de aderare, este un pol de atracție extrem de puternic pentru agenții economici și oamenii de rând din zona transnistreană și mizăm pe această deschidere și oportunitate ca un mecanism eficace în soluționarea pașnică a dosarului transnistrean, dar va depinde și de contextul regional.