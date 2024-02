Radu Oprea, ministrul Economiei, a declarat la Interviurile Digi24.ro, că în următorii doi, trei ani, România va depăși Ungaria și Polonia ca putere de cumpărare. „ Am depășit Grecia, suntem foarte aproape de Ungaria și previziunile sunt că în 2 ani lucru acesta se întâmplă. În 2035 vom fi cu PIB per capita peste Polonia”, a declarat ministrul. Oprea spune că țara noastră are avantaje de care poate profita în anii următori. Acesta a vorbit despre stocarea carbonului, dar și despre mediul de afaceri „dinamic” din România.

Principalele declarații: